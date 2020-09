SendenhorstIn der jüngsten Vergangenheit gab es zwei Schlüsselspiele, die lebhaft dokumentieren, welche Entwicklung die junge Mannschaft der SG Sendenhorst zuletzt durchgemacht hat. In der Saison 2018/2019 unterlag das Team von Trainer Florian Kraus dem späteren Meister Borussia Münster zwar mit 1:3 – der Aufstiegstrainer Yannick Bauer adelte die Sendenhorster aber als „die beste Mannschaft“, gegen die sein Team zu Hause angetreten sei. In der vergangenen Saison nun trotzte die Kraus-Elf dem späteren A-Liga-Meister SC Münster 08 II einen 2:2-Remis ab – es war der einzige Punktverlust der Kanalkicker. Man kann guten Gewissens festhalten: Es war nicht die schlechteste Idee der Vereinsoberen, an einer konsequenten Verjüngung und der eigenen Jugend festzuhalten. Mit dem Trainerteam Florian Kraus und Stefan Putze haben die Sendenhorster zudem ein Tandem an der Seitenlinie installiert, das in der Lage ist, diese Mannschaft weiterzuentwickeln.

Nun also starten beide in ihre dritte Saison bei der SG. „Wir und die Mannschaft freuen uns einfach nur darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht“, sagt Trainer Kraus. Er selbst sei „brutal von dem Team überzeugt“ und traut ihm alles zu. „Ich will das aber nicht an einem Tabellenplatz festmachen“, sagt er. Er sehe die Weiterentwicklung – die eines jeden Einzelnen und jene, die seine Spieler als Kollektiv genommen haben. Zum Saisonstart sind die Sendenhorster zu Gast beim FC Greffen (Sonntag, 15 Uhr). „Eine kämpferisch starke Mannschaft, die auch individuelle Qualität hat“, sagt Kraus. „Für mich ist es wichtig, dass wir von Beginn an – und danach weiterhin – konstant unsere Leistung bringen.“