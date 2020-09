Folgendes war geschehen: Nur 24 Stunden vor Spielanpfiff wurde den Sendenhorstern mitgeteilt, dass die Begegnung mit Greffen nicht wie ursprünglich geplant auf Kunstrasen, sondern auf Rasen stattfindet. Schon beim Aufwärmen verletzte sich dann Kraus-Vertreter Lasse Kintrup. Und nach nur acht Sekunden Spielzeit legt die SG-Abwehr den Gastgebern den Ball zum 1:0 auf. Was ein gebrauchtes Wochenende. Nachdem Eduard Wacker auf 2:0 für Greffen erhöhte (20.) erzielte Stefan Nordhoff (21.) postwenden den Anschlusstreffer. Nur wenige Minuten später stellte Andre Leismann (27.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel änderte Sendenhorst seine taktische Ausrichtung. „Die Rasenverhältnisse waren enorm schlecht. Wir haben dann nicht mehr versucht, Fußball zu spielen – wir haben genau wie Greffen angefangen, lange Bälle zu schlagen“, sagte Florian Kraus . Was folgte, waren erneut kuriose 45 Minuten. Zwar gelangen seiner Elf durch Abu Dalal (56.) und Simon Hartleif (61.) die beiden notwendigen Treffer, um wenigstens einen Punkt zu holen. Viel mehr aber wäre möglich gewesen. Der SG-Übungsleiter zählte vier Aluminiumtreffer, zudem wurde seiner Elf ein Tor wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt und ein klarer Elfmeter verweigert. „Es nützt nichts, dass wir mit dem Ergebnis hadern. Wenn man nach einem 1:3-Rückstand zurückkommt, ist das viel Wert. Vielleicht ist die mentale Leistung, die wir gezeigt haben, noch wichtiger als der Punktgewinn“, sagt Kraus.

Sendenhorst: Lackmann – Scholz, Leibig, Abu Dalal, Nordhoff, Berheide (85. Kommorowski), Linnemann, Ratering, Eilmann, Wittenbrink, S. Hartleif (74. Turl). Tore: 1:0 Lars Becher (1.), 2:0 Eduard Wacker (20.), 2:1 Stefan Nordhoff (21.), 3:1 Andre Leismann (27.), 3:2 Hisham Abu Dalal (56.), Simon Hartleif (61.).