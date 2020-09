„Wir haben das gespielt, was wir können. Ich bin trotz der Niederlage mit dem Auftritt meiner Jungs nicht unzufrieden“, so der GWA-Coach Julian Spangenberg nach der Partie.

Vor allem in den ersten 45 Minuten verlangten die Albersloher dem Gast aus Handorf einiges ab. Die Abwehr stand hinten konzentriert und die Handorfer kamen nur mit langen Pässen über die Abwehrreihe vor das Albersloher Gehäuse. Die heimischen Kicker hingegen warteten auf die Fehler der Gäste. So wie nach nur zwei Minuten, als Aaron Bonse einen Fehlpass nur knapp verpasste. Einige Minuten später war Bonse dann aber richtig zur Stelle. Diesmal konnte er den Rückpass abfangen und lief alleine auf das Handorfer Tor zu. Diese Chance ließ der Albersloher Stürmer sich nicht nehmen und traf zum 1:0. Die Gäste versuchten nach dem Rückstand den Druck noch zu erhöhen und ließen der Spangenberg-Elf kaum noch Zeit zum Luftholen. Die Pässe in den Rücken der Abwehr kamen nun immer öfter an – und so häuften sich die Möglichkeiten zum Ausgleich. Dieser fiel dann nach knapp 25 gespielten Minuten durch einen unhaltbaren Schuss aus 20 Metern.

Mit dem Seitenwechsel, ließen die Albersloher dann zunächst die Körperspannung vermissen. Befreiungsschläge aus der eigenen Abwehr kamen schneller wieder zurück, als es den GWA- Mannen lieb war. Ihre individuelle Klasse spielten die Gäste dann bei Standardsituationen aus; so geschehen bei den Treffern zum 1:2, 1:3 und 1:4 binnen 25 Minuten. Erst in den Schlussminuten – aufgrund eines personellen Engpasses waren die Albersloher dann ein Spieler weniger – befreite sich die Spangenberg-Elf wieder ein wenig und kam durch einen Freistoß aus 20 Metern, den Luis Bartmann treffsicher im Netz unterbrachte, zum 2:4. Das letzte Tor der Gäste fiel in der Nachspielzeit, als die Albersloher noch einmal mit allen Mannen versuchte den dritten Treffer zu erzielen.

GW Albersloh: Spangenberg, Hecker, Jöstingmeier (76. Jung). Hövelmann, Kröger (69. Ogaraku), Schnecking, Diallo (bis zur 80.), Bonse (58. Souare), Fischer, Bördemann, Bartmann. Tore: 1:0 Bonse (14.) 1:1 Stoffers (24.), 1:2 Gerick (48.), 1:3 Stoffers (55.), 1:4 Stoffers (65.), 2:4 Bartmann (73.), 2:5 Redbrake (90 +3).