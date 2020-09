Gelungener Einstand: Drensteinfurt holt Punkt

„Ich glaube, wenn wir heute mit dem Ergebnis nicht zufrieden wären, wäre das ein bisschen zu viel des Guten“, sagte Bonnekoh.

Ein Eigentor sorgte nach nur fünf Minuten Spielzeit für gedämpfte Landesliga-Euphorie im Erlfeld. Nach einem Freistoß von der linken Seite lenkte Alexander Schulze-Geisthövel den Ball ins eigene Tor. Ohne sich groß mit dem Rückstand aufzuhalten, fanden die Stewwerter schnell zur gewohnten Ordnung. Defensiv gewohnt stark, schafften sie es, den TuS vom eigenen Tor weitestgehend fern zu halten. Nur bei Standards blieben die Altenberger wirklich gefährlich. Nach 20 Minuten hätte es leicht 0:2 stehen können, als Finn Köhler den Ball an die Latte köpfte. Auch auf der Gegenseite aber häuften sich die Gelegenheiten: Castro verpasste in der Strafraummitte nur knapp (22.) und Falk Bußmann scheiterte mit seinem Seitfallzieher sehenswert an TuS-Torhüter Jan-Fabian Winter (35.). Zunehmend verlagerte sich das Spiel in Richtung Altenberger Tor. Verdient war daher auch der Ausgleich durch Diogo Gastro, der einen Einwurf von der linken Seite in der Mitte an den Fuß bekam und den Ball irgendwie ins Tor bugsierte (45.).

Drensteinfurt und Altenberge trennen sich zum Saisonauftakt 1:1 (1:1) 1/56 SV Drensteinfurt Landesliga, Fußball-Landesliga, Saison 2020/2021, SV Drensteinfurt gegen TuS Altenberge, Landesliga-Staffel 4 Foto: Ulrich Schaper

„Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel etwas wilder. Chancen habe ich dann aber auf beiden Seiten nicht mehr wirklich notiert“, sagte Bonnekoh. Die erste Halbzeit aber tauge, um darauf aufzubauen. „Da habe ich uns definitiv besser gesehen. Ich glaube auch, dass wir die Partie mit ein bisschen Glück hätten gewinnen können. Zum Saisonauftakt in der neuen Liga und nach einem Rückstand ist das 1:1 aber okay.“

Drensteinfurt: Scharbaum – Fröchte (65. M. Schulze Geisthövel), Lambert, A. Schulze-Geisthövel, Ziegner – Northoff (74. Groß), Lübke, Niehues, Popil (69. Hoeveler) – Bußmann, Castro. Tore: 0:1 A. Schulze-Geisthövel/Eigentor (5.), 1:1 Castro (45.).