Dabei schlugen sich die Grün-Weißen beachtlich, hielten die Partie lange Zeit offen und verloren am Ende unglücklich mit 0:3 Toren. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Trainer Julian Spangenberg dennoch zufrieden: „Ich möchte ein großes Lob an meine Mannschaft aussprechen. Wir haben alles in die Waagschale geworfen und es Sassenberg nicht einfach gemacht. Dennoch ist der Sieg am Ende verdient“. Die Gastgeber hatten ein Chancenplus, aber GWA mühte sich sichtlich nach vorne zu spielen und hätte mit dem Halbzeitpfiff durch Saidou Souare in Führung gehen können. Noch in der Halbzeit wies der Übungsleiter seine Mannschaft daraufhin hin bei Standardsituationen wachsam zu sein. Umso ärgerlicher war es, dass zwei dieser Situationen zur Vorentscheidung führten. Zunächst schoss Björn Unland den VfL mit einem Volleyschuss nach einem Freistoß in Führung (56.). Danach setzte sich Daniel Langliz nach einem Einwurf in einer Einzelaktion über die rechte Seite durch und schloss unhaltbar in die lange Torecke ab (58.). Nachdem Ole Fischer seinen Gegenspieler im Sechzehner nur mit einem Foul stoppen konnte, verwandelte erneut Langliz den fälligen Foulelfmeter zum 3:0 (65.). GWA: Happe, Hecker, Jöstingmeier (49. Kröger), L. Uhlenbrock, Adolph, Thale, Diallo, Souare (58. Sow), Bonse (72. Amedgandji), Fischer, Bördemann (68. Leifeld). Tore: 1:0 Unland (56.), 2:0 Langlitz (58.), 3:0 Langlitz (65.).