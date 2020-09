Sieben Tage nach der 1:4-Niederlage gingen sie erneut leer aus und enttäuschten im ersten Heimspiel auf ganzer Linie. Dabei hatte Gegner Vellern zum Auftakt eine 0:7-Packung gegen Stromberg kassiert.

Es war ein schwaches Kreisliga-Spiel, das die rund 100 Zuschauer in Walstedde zu sehen bekamen. Die Fortunen kriegten, obwohl Nicolas Rosendahl und Marcel Brillowski in die Anfangsformation rückten, nicht viel auf die Kette und agierten einfallslos. Die spielerisch limitierten Gäste konzentrierten sich auf ihr Abwehrbollwerk und Konter. Immerhin schloss der Außenseiter einen Angriff erfolgreich ab. Stefan Ahrens erzielte in der 28. Minute den am Ende entscheidenden Treffer.

„Wir hatten Chancen, aber keine glasklaren“, analysierte Walsteddes Trainer Michael Tenbrink , dessen Truppe nach zwei Spieltagen ohne Punkt dasteht. Drei, vier gute Möglichkeiten hatten die Fortunen allerdings. Vor allem nach der Gästeführung und vor der Pause. Thorsten Ernst scheiterte, nachdem sich ein Akteur der Rot-Weißen verschätzt hatte, am Schlussmann (37.). Brillowskis Schuss kurze Zeit später wurde geblockt (39.), Ernst köpfte auf die Latte (41.).

Zur zweiten Halbzeit brachte Tenbrink Lars Paschko für Randy Mrozik und Fabian Beckmann für Steven Henzel. Till Starkmann versuchte es aus 25 Metern – ein schöner Schuss, der sein Ziel knapp verfehlte (52.). Nach einer Chance der Gäste (64.) parierte Vellerns guter Keeper gegen Starkmann (65.).

Danach passierte lange Zeit so gut wie gar nichts, die Fortunen wirkten verunsichert und fanden kein Mittel gegen die tief stehende Abwehr von RWV. In der 89. Minute verhinderte Schlussmann Felix Grote sogar das 0:2. Selbst in der langen Nachspielzeit drückten die Walstedder nicht auf den Ausgleich. Nicht ein hoher Ball wurde in den Strafraum geschlagen. „Die zweite Halbzeit war gar nichts von uns“, sagte Coach Tenbrink nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel.

Fortuna: Grote – Tiggemann (65. R. Lange), Ernst, Gouw, Henzel (46. Beckmann), Rosendahl, Brillowski, Ka. Northoff (60. F. Nieddu), Ke. Northoff, Starkmann, Mrozik (46. Paschko)