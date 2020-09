Zum Abschluss der coronabedingt sehr eventarmen Tennissaison lädt DJK GW Albersloh alle Kinder und Jugendlichen zum Tombola-Cup einladen. Los geht es am 26. September um 11 Uhr. Für Verpflegung wird gesorgt. Es gibt Preise zu gewinnen, und eine Startgebühr ist zu entrichten. Anmeldungen nehmen die Trainer entgegen. Im nächsten Jahr soll es wieder eine Borkumfahrt für alle Nachwuchsakteure zwischen sechs und 18 Jahren geben, die in diesem Jahr ausgefallen ist. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht bis Ende September. Der Verein würde sich – wie in den zurückliegenden zehn Jahren – über großen Zuspruch freuen.