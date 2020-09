Die Personalsituation bei der SG nimmt schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison aberwitzige Züge an. Dass Spitzenspieler Steffen Gnegel vorläufig nicht zum Einsatz kommen würde – seine berufliche Situation verhindert das – hatte sich schon seit längerem abgezeichnet. Matthias Abke selbst war in den vergangen Wochen angeschlagen und wird erst an diesem Freitag gegen die TG Münster II (20 Uhr) sein Saisondebüt feiern. Gleichzeitig droht nun Michael Hopfe eine längere Verletzungspause. Dass ausgerechnet Abkes Bruder Peter, nach Gnegel der neue topgesetzte Mann bei der SG, gegen Münster fehlen wird, sorgt für gravierenden Kummer beim Mannschaftsführer. „Es ist bitter, dass wir gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten personell so dünn aufgestellt sind“, sagt Abke und fügt an: „Wir müssen da nichts schön reden, eigentlich haben wir dort keine Chance.“

Der Abstiegskampf hat für die Sendenhorster bereits begonnen, das ist nicht mehr zu leugnen. Am Freitag erhält die Mannschaft personelle Unterstützung aus der Zweit- und der Drittvertretung – angesichts dieser Tatsache hört sich die Floskel vom „letzten Aufgebot“ allerdings nach Schönfärberei an. Man habe seitens der SG um eine Spielverlegung gebeten – dem Wunsch sind die Münsteraner aber dennoch nicht nachgekommen.

Zum Saisonauftakt unterlagen die Sendenhorster bei der TG Münster I mit 2:9 (beide Punkte holte Peter Abke); gegen den 1. TTC Münster VII verlor das SG-Team mit 3:9 (für die Punkte sorgten erneut Abke mit zwei Siegen und Bernd Abelmann). Nun also trifft das Schlusslicht auf den direkten Tabellennachbarn, dessen Punktekonto bisher ebenfalls 0:4 Zähler aufweist.

„Man muss das realistisch einordnen: Selbst wenn wir mit den stärksten sechs Spielern antreten, wird sehr schwer, die Klasse zu halten“, sagt Matthias Abke, der nicht nur die Kaderproblematik im Auge hat, sondern auch mit dem Spielmodus hadert. „Da der Verband coronabedingt darauf verzichtet, die Doppel auszutragen, sind wir praktisch einer unserer Stärken beraub“, sagt er.