Irgendwelche Ideen? Sendenhorst verliert 1:2

Dabei begann der Nachmittag am Westtor wie gewünscht. Die Gastgeber ließen Ball und Gegner laufen und gingen durch einen über die rechte Seite vorgetragenen und durch Marek Ratering abgeschlossenen Angriff früh in Führung (10.). Stefan Nordhoff beeindruckte wenige Augenblicke später durch seine Sprinterqualitäten, ließ die versammelte BSV-Deckung hinter sich – vergaß dann aber kurzzeitig den Zweck seines Vorstoßes und verpasste es, die wunderbar von Nils Berheide getimte Flanke im leeren Tor unterzubringen.

Nur Ratering ist erfolgreich

Einen Bruch bekam der Spielfluss, als Hasan Abu Dalal nach einer zünftigen Grätsche den Spielbetrieb einstellen musste. „Wenn Hasan vom Feld muss, dann tut das schon weh“, gestand Kraus . Zunächst jedoch sah es so aus, als täte es dem Spielfluss der SG keinen Abbruch, immerhin spielte sie sich weiterhin munter vor das BSV-Tor. Der eingewechselte Julian-Christopher Turl (35.) sowie Niklas Eilmann (39.) vergaben weitere Möglichkeiten, das Ergebnis dem Spielgeschehen anzupassen.

Nach dem Seitenwechsel gleichwohl gerieten die Gastgeber auf die Schiefe Bahn. „Die zweite Halbzeit – da fehlt mir ein bisschen die Erklärung“, rätselte später auch Trainer Kraus, der eine ungewöhnliche „Anhäufung individueller Fehler“ sah.

Chancenwucher: Sendenhorst unterliegt Ostbevern mit 1:2 (1:0)

Direkt nach Wiederanpfiff führte ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung zum Ausgleich durch Lukas Kowol (48.). Die Gäste begnügen sich jetzt nicht mehr damit, den Gegner an ihrem Strafraum zu empfangen, sie verlagerten die Linien ein Stück nach vorn und verschafften sich gegen die zunehmend ideenloseren Sendenhorster Ballgewinne. Nun stellten sich aus Sicht der Gastgeber auch die erwähnten individuellen Fehler ein. Rund zehn Minuten später führte der nächste Patzer zum 1:2 (60.), als Mohamed Alali – per Steilpass in Szene gesetzt – vor Schlussmann Robin Lackmann auftauchte (60.).

Zwar mühte sich die SG zusehends, blieb vorm Tor der Ostbeverner in Summe aber glücklos. „Wir hatten vier oder fünf hundertprozentige Torchancen – am Ende verlieren wir aber so ein Spiel. Das ist bitter“, sagte Kraus in gemischter Gefühlslage. „Anfangs haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wie wir dann derart den Faden verlieren konnten, dafür fehlt mir die Erklärung.“

Sendenhorst: Lackmann – Scholz, Linnemann (65. Kommorowski), Wittenbrink, Eilmann – Abu Dalal (30. Turl), Nordhoff, Leibig (71. S. Hartleif), Linnemann, Berheide – Ratering. Tore: 1:0 Ratering (10.), 1:1 Kowol (48.), 1:2 Alali (60.).