Walstedde und Vorhelm trennen sich 1:1

In der Tat: Für beide Mannschaften ging es in der Tabelle abwärts. Jeweils vier Punkte aus vier Spielen entsprechen nicht den Erwartungen. Ein schwacher Trost war, dass auch die Ahlener SG und Stromberg remis spielten und der Rückstand auf die Tabellenspitze somit nicht anwuchs. „Wir haben nicht ansatzweise die Zielstrebigkeit wie letzte Woche gegen Vorwärts Ahlen und im Pokal gegen Oelde gezeigt und Vorhelm immer wieder ins Spiel kommen lassen“, resümierte Fortunas Trainer Michael Tenbrink nach einer „zweikampfintensiven“ Partie. Vor allem die Chancenverwertung ärgerte ihn: „Wir müssen ein, zwei Tore mehr machen.“ Was Tenbrink in der nächsten Zeit auch verbessern will: „Wir müssen Wettkampfhärte reinkriegen.“

Walstedde kommt über ein 1:1 gegen Vorhelm nicht hinaus 1/25 Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Fußball 2020/21 Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde gegen Westfalia Vorhelm 1:1. Foto: Kleineidam

Beim Vorhaben, den dritten Pflichtspielsieg in Serie zu feiern, hatten Fortunas Fußballer richtig gut losgelegt. Die frühe Führung besorgte Sebastian Borgschulte nach einer Vorarbeit von Fabrizio Nieddu in der 3. Minute. Nur zwei Minuten später ahndete Schiedsrichter Alparslan Remzi Kilinc ein Foul an Randy Mrozik im Strafraum, doch Nieddu schoss den Elfmeter zwei Meter drüber. Die erste Möglichkeit für Vorhelm hatte Lennart Pörschke. Er scheiterte frei an Keeper Andreas Averhage (24.). Auf der anderen Seite grätschte Mrozik den Ball am langen Pfosten vorbei (25.).

In der 40. Minute musste Walsteddes Trainer Michael Tenbrink, der schon auf Marcel Brillowski, Joel Lange und Sebastian Gouw verzichten musste, erstmals verletzungsbedingt wechseln. Kai Northoff kam für seinen Zwillingsbruder Kevin – und hatte gleich das 2:0 auf dem Fuß. Doch Gäste-Schlussmann Nils Bornemann parierte einen Heber von Northoff (45.). Auf der anderen Seite foulte Averhage Pörschke im Sechzehner. Christian Gerdhenrich verwandelte – auch wenn Averhage noch dran war (45.+3). Es war die letzte Aktion der ersten Halbzeit.

Frühe Führung – danach geht wenig

Auch nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Mannschaften vor den Augen des ehemaligen Walstedder Trainers Eddy Chart einen offenen Schlagabtausch. Zunächst lenkte Averhage einen Versuch von Davin Wöstmann zur Ecke (55.). Auch einen Freistoß aus zentraler Position und aus nur 16 Metern Entfernung konnte der Westfalia-Angreifer nicht im Eckigen unterbringen (71.). In der 74. Minute hielt Averhage erneut das 1:1 fest (74.). Auch die Fortunen hatten noch ein dickes Ding: Lars Paschko, der zur zweiten Halbzeit für Robin Lange gekommen war, legte sich den Ball allerdings zu weit vor, und Mroziks anschließender Schuss wurde vor der Linie geklärt (81.).

Fortuna: Averhage – Beckmann, Rosendahl, Ernst (73. Tiggemann), Döring, Borgschulte, F. Nieddu, Starkmann, Ke. Northoff (40. Ka. Northoff/83. A. Nieddu), R. Lange (46. Paschko), Mrozik. Tore: 1:0 Borgschulte (3.), 1:1 Gerdhenrich (45.+3).