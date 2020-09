3:1-Sieg – Sendenhorst prescht auf Rang drei vor

„Wir sind wirklich alle super zufrieden. Wir hätten selbst nicht damit gerechnet, dass wir so einen guten Saisonstart hinlegen. Wir haben immer gesagt, dass wir die Klasse gerne halten möchten – bislang sind wir voll im Soll“, sagt Trainer Raphael Klaes .

Beide Mannschaften lieferten sich in Satz Nummer eins ein enges Match. „Beide Teams waren vor allem in der Annahme sehr stabil. Das war ein gutes Niveau“, befand ­Klaes. Am Ende hatte seine Mannschaft das Momentum auf ihrer Seite und sicherte sich den Durchgang mit 25:22. Als die SG auch im dritten Spielabschnitt bereits mit 23:21 führte, sah es nach einer klaren Angelegenheit aus. „Irgendwie haben wir dann aber den Faden verloren. Mit vier Eigenfehlern haben wir Saxonia den Satz doch noch überlassen. Das war eigentlich unnötig“, analysierte Klaes, der dann freudig registrierte, dass seine Belegschaft in den Spielabschnitten drei und vier wieder deutlich an Stabilität gewann. „Wir haben gute Blockarbeit geleistet und an den guten ersten Satz angeknüpft. In vielen Situationen haben wir Saxonia ordentlich unter Druck gesetzt“, sagte der SG-Coach. Mit 25:17 und 25:19 setzten sich die Sendenhorster am Ende deutlich vom Kontrahenten aus Münster ab.

Erneut erfuhren die Gastgeber lautstarke Unterstützung von den Rängen. „Ich würde schätzen, dass 50 oder 60 Leute da waren. Seit wir Verbandsliga spielen, sind spürbar mehr Leute zum Zuschauen da. Ich glaube auch, dass sich das herumspricht, dass es sich lohnt, zu uns in die Halle zu kommen“, sagt Spielertrainer Raphael Klaes.

„Wir haben jetzt in beiden Heimspielen Werbung in eigener Sache gemacht – und nebenbei bewiesen, dass wir auch in der höheren Liga mitspielen können.“