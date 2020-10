Maskenpflicht bei SG Sendenhorst

Am Wochenende starten die Handballer in die neue Saison. Der Handballverband Westfalen und die ihm angehörenden Kreise haben die vorgeschriebenen Hygiene-Konzepte in die Verantwortung der Vereine übergeben. Dazu haben sie ihnen Mustervorlagen zur Verfügung gestellt, an denen diese sich orientieren können. Die Westfälischen Nachrichten haben sich umgeschaut, wie die heimischen Clubs die Vorgaben der nordrhein-westfälischen Corona-Schutzverordnungen an die Gegebenheiten in ihren Hallen angepasst haben.

Da die Telgter Dreifachhalle am Schulzentrum wegen Renovierungsarbeiten voraussichtlich bis zum Jahresende nicht für den Spielbetrieb genutzt werden kann, bestreiten die erste und zweite Männermannschaft lediglich Auswärtsspiele. Alle anderen Vertretungen der Emsstädter weichen in diesem Zeitraum in die neue Zweifachhalle aus, in der in normalen Zeiten bis zu 120 Besucher den Spielen beiwohnen können. In Corona-Zeiten ist dieses Kontingent auf maximal 50 Zuschauer begrenzt worden. „Alle müssen einen Mund-Nasenschutz tragen und sich am Eingang in eine Liste eintragen, die wir vier Wochen aufbewahren“, sagt Abteilungsleiter Andreas Krause , der gleichzeitig auch die Aufgaben des Hygiene-Beauftragten bei den Friesen übernommen hat.

Während der Halbzeitpause werden die Spieler auf dem Feld bleiben. Nach Ende der Begegnung gehen zunächst die Zuschauer aus der Halle, anschließend die Handballer in die Kabinen. „Beide Gruppen sollen möglichst wenig aufeinandertreffen“, erklärt Krause den Sinn dieser Maßnahme, die bei Freundschaftsspielen erfolgreich getestet wurde. Dass die neue Saison reibungslos über die Bühne geht, hält er für unwahrscheinlich. Die Zahl der Infizierten steigt seit Wochen wieder und bei den Fußballern hat es im Münsterland ja auch schon erste Spielabsagen gegeben. „Aber noch wohnen wir diesbezüglich in Telgte im gelobten Land.“

Bei Eintracht Dolberg wird die Zuschauerkapazität ebenfalls auf 50 Personen reduziert. Normalerweise gehen bis zu 180 Besucher auf die Tribüne des Handball-Landesligisten. „Wir lassen keine Gäste-Zuschauer zu – außer bei Jugendspielen“, erläutert Markus Ebel . Manch andere Vereine würden bis zu 15 Fans der Gästemannschaft zulassen, so der Abteilungsleiter. Und in Soest gehe es gegenwärtig ganz ohne Zuschauer zu.

Ob das Heimspiel der Damen gegen Hamm am Wochenende überhaupt stattfinden kann, müsse noch mit der Stadt Ahlen abgestimmt werden. „Schließlich soll es nicht heißen, dass wir in Dolberg einen Corona-Hotspot erzeugen“, macht Ebel deutlich. Einen Ausschank von Essen oder Getränken werde es bei Heimspielen nicht geben, Fieber messen sei nicht geplant. Desinfektion, Masken und das Eintragen in Listen ist auch in Dolberg selbstverständlich. Das Spielfeld gehöre ausschließlich den Sportlern.

Bei der SG Sendenhorst hat Martin Kleikamp die Funktion des Hygiene-Beauftragten übernommen. „Bei uns herrscht Maskenpflicht für alle Zuschauer, deshalb gibt es bei uns in der Halle kein Wegekonzept“, sagt der groß gewachsene Kreisläufer, der inzwischen in der zweiten Mannschaft aufläuft. „Zwei Verantwortliche pro Mannschaft werden Hausrecht haben und darauf achten, dass alle Regeln eingehalten werden. Verletzte Spieler werden diese Aufgabe übernehmen, bei Nachwuchsmannschaften werden wir die Eltern fragen.“

Kleikamp sagt aber auch: „Handball ist über 60 Minuten eine Vollkontakt-Sportart. Ich kann mir derzeit kaum vorstellen, dass diese Saison komplett durchgeht. Es gibt einfach zu wenig Ausweichtermine, falls eine Mannschaft mal in Quarantäne gehen muss.“

Bis zu 300 Zuschauer würde die SG in die Spielarena lassen. „Mehr sind bei unseren Heimspielen noch nie gekommen“, so Kleikamp. Eintritt wird derzeit in Sendenhorst nicht kassiert. „Jeder gibt, was er will. Wir werden die ersten beiden Spieltage nutzen, um zu schauen, wie es funktioniert. Es ist ein lebendes Konzept und wird notfalls nachgeschärft.“

Ähnlich wird es sich auch bei vielen anderen Vereinen der hiesigen Region verhalten. Die Saison 2019/20 musste vorzeitig abgebrochen werden, nun geht es darum, unter schwierigen Rahmenbedingungen zurück in den Spielbetrieb zu finden und nicht dazu beizutragen, dass das Virus sich weiter ausbreitet.