Kaum zu nachzuvollziehen, wenn man die ersten 45 Minuten der Partie in den Blick nimmt: Die Gastgeber waren das deutlich bessere Team, hatten den Gegner eigentlich unter Kontrolle. Pech hatten die Albersloher bei den Pfostentreffern von Bonse und Souare und einem nicht gegebenen Strafstoß nach Foul an Saidou Souare. Die Gäste auf der Gegenseite besonnen sich auf ein ruhiges und langsames Aufbauspiel und kamen nur selten bis an den Strafraum der GWA-Kicker. Einmal reichte es dann aber zur Führung. Mit einem umstrittenen Foulelfmeter gingen die Greffener in Führung (30.).

In der zweiten Halbzeit konnte die Spangenberg-Truppe dann nicht mehr an die Leistung der ersten 45 Minuten anknüpfen; zu kompliziert und ideenlos waren ihre Aktionen. Die Gäste kamen mit einem Freistoß aus dem Mittelfeld, der immer länger wurde, zur 2:0-Führung und erzielte kurz vor dem Ende mit einem Konter schließlich noch den dritten Treffer.

„Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich weiß nicht, warum wir nicht mit einer Führung in die Pause gehen. Über die Leistung in der zweiten Halbzeit brauche ich gar nicht zu sprechen. Das war einfach nichts. Wir haben den Ball zu lange gehalten und hatten einfach nicht den Blick für den Nebenmann. Ich bin enttäuscht, hatte doch fest mit unseren ersten Punkten heute gerechnet“, sagte Julian Spangenberg .

GWA: Spangenberg, Hecker, Jung (34. Leifeld), Hövelmann, Uhlenbrock, Diallo (83. Ogaraku), Souare, Bonse (46. Nahajowski), Fischer, Bartmann (64. Jöstingmeier). Tore: 0:1 FE Leismann (30.), 0:2 Eggersmann (54.), 0:3 Becher (80.).