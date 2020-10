Auch im fünften Saisonspiel blieb Grün-Weiß Albersloh ohne Punktgewinn. Beim SC Hoetmar musste der heimische A-Ligist in eine 1:2 (0:1)-Niederlage einwilligen und ist damit weiterhin Vorletzter der 13er-Staffel.

Das Hoetmarer Führungstor resultierte aus einem Freistoß aus 30 Metern genau in den Winkel. Der einzige GWA-Treffer gelang Niklas Hövelmann per Strafstoß erst in der Nachspielzeit.

GW Albersloh: Happe – Hecker, Jöstingmeier (27. Souare), Jung, Hövelmann, Nahajowski (73. Leifeld), Uhlenbrock, Fischer, Ogaraku (51. Diallo), Bartmann, McGill.

Tore: 1:0 Staratzke (40.), 2:0 Staratzke (55.), 2:1 Hövelmann (90.+2).