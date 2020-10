Immer wieder hat die D-Jugend von Fortuna Walstedde (Jahrgänge 2008/09) in dieser Saison mit personellen Engpässen zu kämpfen. Das einfach so tatenlos hinzunehmen, ist aber so gar nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen. Die Fußballer und deren Trainerteam um Übungsleiter Sascha Boenki wurde deshalb aktiv aktiv und veranstalteten jüngst erstmalig eine Soccer-Challenge.

„Wir haben es schon manchmal schwer, acht Spieler für eine Begegnung zusammenzubekommen“, berichtete der Coach. Deswegen sei gemeinsam mit den Nachwuchskickern die Idee zur Soccer-Challenge entstanden, zu der jeder D-Junior sechs Freunde, die noch nicht in der Mannschaft spielen, zum Schnuppern mitbringen konnte. Im Rahmen eines abwechslungsreichen Nachmittags wurden dann verschiedene Stationen vom Dribbling über Passspiel bis hin zur richtigen Präzision beim Elfmeterschießen auf dem Kunstrasenplatz am Böcken aufgebaut, die es für die Nachwuchskicker und ihre Gäste zu absolvieren galt. „Das sind alles Übungen aus dem DFB-Pool, die mit einem Punktesystem bewertet werden“, erklärte Boenki. Zum Schluss fand eine Siegerehrung mit Preisen statt. Ein Freundschaftsspiel mit allen Nachwuchsspielern und deren Gästen durfte ebenfalls nicht fehlen. „Wir hatten heute fünf potenzielle neue Spieler zu Besuch. Es hätten schon einige Jugendliche mehr sein können, aber jeder neue Fußballer hilft uns schon weiter“, bilanzierte der Trainer. Das angekündigte Grillen wurde derweil coronabedingt abgesagt. Als Alternative bekamen die Kinder aber ein Lunchpaket, gefüllt mit Obst, Wasser und der einen oder anderen Süßigkeit, mit auf den Heimweg.