Schrumpfende Vorfreude bei der SG Sendenhorst

Sendenhorst -

Auch in Sendenhorst wächst die Unsicherheit angesichts steigender Infektionszahlen. Noch am Donnerstagnachmittag hatte sich SG-Trainer Thorsten Szymanski besorgt über das Infektionsgeschehen geäußert – am Freitag dann meldete der nächste Gegner, die HSG Gremmendorf/Angelmodde, einen Corona-Verdachtsfall. Die Partie am Samstag (17.15 Uhr) wurde daraufhin abgesagt.