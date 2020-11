„Wir haben es in der geplanten Projektzeit geschafft“ freut sich der Geschäftsführer des Tennisclubs Drensteinfurt Gerhard Herrmann , dass zu Beginn der Tennis Winterhallensaison alle Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden konnten. „Wir hatten einen sehr ambitionierten Zeitplan, denn zwischen der Genehmigung der Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes Nordrhein-Westfalen zur Sanierung und Modernisierung von Sportstätten und dem Abschluss der Arbeiten lagen gerade einmal drei Wochen. Aber alle beteiligten Firmen haben sofort an einem Strang gezogen.“

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als optimal. Ein Teil der Außenfassade der Tennishalle musste entfernt werden, um einer großen Hubarbeitsbühne die Durchfahrt in die Halle zu ermöglichen. Zur Schonung des Hallenbodens verlegten Sportwart Manfred Dresenkamp und Mitglied Georg Strach Bodenplatten, um die Hubbühne an den richtigen Platz zu manövrieren. Die Deinstallation der alten Beleuchtung, die später von Mitgliedern des TCD demontiert und fachgerecht entsorgt wurde, dauerte fast eine Woche. Anschließend wurde die neue LED-Beleuchtung in teilweise 15 Meter Höhe unter dem Hallendach installiert. „Dieses neue Beleuchtungssystem verdoppelt die Beleuchtungsstärke gegenüber der bisherigen konventionellen Beleuchtung und verbraucht nur 50 Prozent des bisherigen Stroms. Damit sind ideale Bedingungen für das Tennistraining und Meisterschaftsspiele geschaffen. Durch die hohe Lebensdauer der LED-Panels und der elektronischen Steuerung brauchen wir uns in den nächsten 30 Jahren keine Gedanken mehr über die Beleuchtung zu machen“ freut sich Herrmann.

Im Zuge des Förderprogramms wurden auch die acht Heizstrahler in der Tennishalle gegen leistungsstärkere und umweltschonendere ausgetauscht. „Jetzt sind nur noch einige bürokratische Restarbeiten zu erledigen und dann ist das Gesamtprojekt für uns abgeschlossen.“

Die Investitionen haben sich schnell ausgezahlt; schon in den Wochen vor dem Lockdown registrierte der TCD eine Vielzahl neuer Kunden – auch aus Nachbargemeinden und umliegenden Orten. Das letzte Wochenende vor dem Teil- lockdown bescherte dem Tennisclub ein Höchststand an Buchungen. Der Vorstand hofft nun, dass nach Ablauf des Teil-Lockdowns unter eingeschränkten Bedingungen ab Dezember das Tennisspiel wieder in der Halle möglich sein wird.