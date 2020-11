Trainer Jungfermann vermisst „seine“ Jungs

Die ersten vier Monate als Coach der WSU seien „schon sehr intensiv“ gewesen, sagt Jungfermann . Aber sie waren auch erfolgreich.

Dass die Warendorfer die Tabelle der Kreisliga A2 anführen, liegt insbesondere an den vier Siegen zu Saisonbeginn und einem Ergebnis, das selten vorkommt: dem 12:0 gegen Ascheberg. „Wir hatten in der Woche zuvor das Spiel gegen Aasee (1:1/d. Red.). Da haben wir wirklich die schlechteste Leistung abgerufen, seitdem ich Trainer bin.“ Es habe an allem gefehlt: an Körpersprache, an Durchsetzungsvermögen, an Einstellung. Doch die passende Reaktion erfolgte prompt.

Der nächste Gegner – Ascheberg hatte kurz zuvor seinen Coach entlassen – sei zur richtigen Zeit gekommen. Nach einer Viertelstunde stand es bereits 3:0. „Für eine Mannschaft, bei der es im Verein gerade nicht funktioniert, wird es dann immer schwieriger. Sie haben ein bisschen resigniert, wir haben nie nachgegeben und aus der zweiten Halbzeit eine Vollgasveranstaltung gemacht. Fast jede offensive Aktion war ein Treffer.“

12:0-Sturmlauf gegen Ascheberg

Ebenso ärgerlich wie überflüssig war dagegen die bislang einzige Niederlage eine Woche später bei Aufsteiger BW Ottmarsbocholt (0:1). Die WSU verschoss einen Elfmeter, schoss an den Pfosten und musste eine direkt verwandelte Ecke hinnehmen. „Wir haben aus dem Spiel heraus keine Chance zugelassen und haben trotzdem verloren.“ Was das Fußballerische betrifft, bewertete der Münsteraner jedoch vor allem das Remis gegen Aasee als Rückschlag. „Das war deutlich schlimmer zu ertragen. Gegen Ottibotti kann ich der Truppe nicht viel vorwerfen.“

Dass seine Mannschaft den Ausrutscher nicht direkt korrigieren kann, weil die Amateurfußballer mindestens bis Ende November eine Zwangspause einlegen müssen, stört Roland Jungfermann nicht besonders. „Das betrifft ja nicht nur uns, sondern alle Mannschaften. In der kleinen Liga darfst du dir einfach keine großen Schwächen erlauben, wenn du oben mitspielen willst.“

Wacker Mecklenbeck als größter Rivale in der Meisterschaft

Größter Rivale im Kampf um den Aufstieg ist für den 54-Jährigen Wacker Mecklenbeck. Warendorf ist zwar Spitzenreiter, doch die Münsteraner sind punktgleich und haben ein Spiel weniger bestritten. Das direkte Duell hätte am 15. November stattfinden sollen. Der Tabellendritte Ottmarsbocholt könne jederzeit Mannschaften von oben ärgern. Für ganz oben werde es allerdings nicht reichen, mutmaßt Jungfermann. Herbern II sei zu unbeständig und abhängig davon, was von oben runterkomme. Ein weiteres Team habe er im Aufstiegsrennen aber noch auf dem Zettel. „Ich habe Selm noch nicht ganz abgeschrieben.“

Bei seinem Ex-Klub Rinkerode hat Jungfermann derweil neben einem Test in der Vorbereitung nur bei dessen Begegnung gegen Aasee II mal vorbeigeschaut. „Zeitlich habe ich es sonst nicht geschafft“, sagt Jungfermann – und gibt zu: „Ich vermisse die Jungs und die anderen Leute, mit denen ich zu tun hatte.“

Der Kontakt ist nicht abgerissen. Auch mit seinem Nachfolger Sven Kuschel schließt er sich kurz. „Wir tauschen uns ein bisschen aus. Ich habe den Vorteil, dass er immer gegen die Mannschaften spielt, gegen die wir danach ranmüssen. Daher bekomme ich immer ein paar Informationen.“

Für die Warendorfer SU ist der November ohne Pflichtspiel kein großes Problem. Denn vorerst fallen nur zwei Partien aus. Die seien locker nachzuholen. Dass das Duell mit dem SVR am 6. Dezember stattfinden kann, bezweifelt Jungfermann allerdings.

„Der Verband hat gesagt: Wir geben den Vereinen zwei Wochen Trainingszeit.“ Daher sei ein Re-Start der Meisterschaft Anfang Dezember unwahrscheinlich. Blieben in diesem Jahr noch der 13. und 20. Dezember. Jungfermann vermutet, dass die Winterpause verkürzt und im Januar weitergespielt wird, wenn das aufgrund der Corona-Lage möglich sein sollte. Damit die Spiele gewertet werden können, muss zumindest die Hinrunde beendet werden.

Jungfermann begrüßt Weitsichtigkeit des Fußballkreises

Weitsichtig ist aus Sicht des Übungsleiters, dass der Fußballkreis Münster die 38 A-Ligisten diesmal auf drei Staffeln aufgeteilt hat. „Was hätten zwei 19er Ligen gebracht? Dann hätten wir so viele Spiele gehabt, das wäre nicht machbar gewesen.“ Für Jungfermann und sein Team gab es noch keinen coronabedingten Spielausfall. „Bei uns lief es gut“, sagt der Coach. Die WSU hat schon sieben Partien absolviert und nur noch 15 vor der Brust. Die könnte man bis Ende Juni über die Bühne bringen. Spätestens dann will Roland Jungfermann mit den Warendorfern den Sprung in die Bezirksliga geschafft haben.