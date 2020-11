Die U18-Weltmeisterschaft ist das nächste große Ziel

Da aufgrund der Corona-Pandemie nahezu alle Voltigierturniere ausfallen mussten, erfolgte die Nominierung im Wesentlichen auf Basis eines Lehrgangs in Warendorf am letzten Oktober-Wochenende. Aufgrund des erneuten Lockdowns konnte dieser nur an einem Tag stattfinden. Diejenigen, denen die Teilnahme wegen einer weiten Anreise nicht zuzumuten war, wurden per Video gesichtet.

Sichtung teilweise per Videoschalte

„Es war sehr wichtig, dass wir uns einen Überblick über die Lage bei den Junioren beziehungsweise der U21 verschaffen konnten. Durch den Wegfall fast aller Turniere hat diese Kadersichtungsmaßnahme bei vielen Voltigierern noch mal einen Motivationsschub ausgelöst“, sagte Bundestrainer Kai Vorberg , der seit Oktober für die Altersklasse Junioren (Nachwuchskader 1 und 2) verantwortlich ist. „Auch, wenn es eine besondere Situation ist, hat sich gezeigt, dass wir im Bereich der Junioren im nächsten Jahr wieder gut aufgestellt sein werden. Wir sind und bleiben eine Voltigier-Nation und wollen das auch in den kommenden Jahren unter Beweis stellen“, so Vorberg.

U18-Weltmeisterschaft findet 2021 in Frankreich statt

Für die Junioren steht im Juli 2021 mit den U18-Weltmeisterschaften im französischen Le Mans ein sportlicher Höhepunkt auf dem Programm. Goroncy hofft dort auf einen Start. „Ganz sicher ist das noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch“, sagte der 17-Jährige auf Anfrage. In den vergangenen Jahren sei es aber immer so gewesen, dass die Sportler aus dem ersten Bundeskader nominiert wurden beziehungsweise Ersatz waren. „Das wird sich beim Preis der Besten herausstellen, wenn der stattfindet“, so Goroncy.

Für ihn ist es das letzte Jahr als Junior. Der Voltigierer aus Stewwert, Westfalenmeister der Junioren und Deutscher Jugend-Vizemeister 2019, hatte 30 Minuten Zeit, sich dem Sichtungsgremium und dem Bundestrainer in Warendorf zu präsentieren. „Richtig erstaunt“, dass er nominiert wurde, sei er nicht gewesen. „Überrascht bin ich aber schon etwas, weil es nicht perfekt gelaufen ist. Ein Durchgang war sehr, sehr gut, aber der andere geht auf jeden Fall noch besser.“ Im Endeffekt sei er froh, dass es geklappt hat. Zuletzt gehörte Goroncy bereits dem zweiten Nachwuchskader an.