Jannick Horstmann schließt sich der SG Sendenhorst an. Der 25-jährige Albersloher wechselt zur kommenden Saison von der Warendorfer SU zurück zum A-Kreisligisten, dessen Trikot er bereits in der Spielzeit 2017/18 getragen hatte. Der Kontakt zu SG-Trainer Florian Kraus war in den vergangenen Jahren nie abgerissen. „Jannick passt menschlich und sportlich super in unsere Mannschaft. Er möchte in Zukunft weniger Aufwand und kürzere Wege zum Spiel und Training haben und besitzt Stallgeruch. Wir sind uns daher schnell einig geworden“, sagt Kraus. Der torgefährliche Offensivspieler ist bereits der sechste externe Neuzugang der Sendenhorster für die kommende Saison.