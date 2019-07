Münster -

1350 Dreikämpfer besetzen am Sonntag das münsterische Hafenbecken am Kreativkai, etwa 5000 Zuschauer werden erwartet. Die zwölfte Auflage des Sparda-Münster-City-Triathlons lässt das Herz der Ausdauerhelden und deren Fans höher schlagen. Mit unserem Liveticker sind Sie ganz nah dran am Geschehen.