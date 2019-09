Das Feld der Sprinter ist bestellt

Marcel Kittel war viele Jahre in der Weltspitze daheim, gehörte zu den besten Deutschen auf den letzten Metern. Bei einer Rundfahrt in Polen knackte er mal die 78 – dann war Schicht im Schacht. Beeindruckend riskant – und vorbei.

Ende August beendete der 31-Jährige seine bewegte Karriere nach 89 Profisiegen. Überraschend. Im November wird er zum ersten Mal Papa, seine Lebensgefährtin ist die ehemalige Zuspielerin des Volleyball-Bundesligisten USC Münster , Tess von Piekartz. In Zukunft wird der Herr Kittel also erst mal Windeln wechseln und das Rad in der Ecke einstauben lassen. Darum aber gänzlich dem Radsport-Zirkus den geschundenen Rücken kehren?

Giro lockt die Stars und Sternchen der Szene in die Region

Nein! Der Sieger des Sparkassen-Münsterland-Giros in den Jahren 2011 und 2012 wird auch 2019 dabei sein – als Kommentator für die Liveschaltung im WDR . Dabei wird er ihnen genau auf die Finger schauen, den Stars und Sternchen der Szene. Denn der Eintagesklassiker taugt seit jeher zum Massensprint. Wenn sich die Crème de la Crème der schnellen Beine auf der Zielgeraden nach drei Runden über den Prinzipalmarkt ein Hauen und Stechen liefert, kommen Tausende an der Strecke auf ihre Kosten. Und manchmal ist selbst das menschliche Auge überfordert, wenn die wilde Meute nach 200 Kilometern durch die Region über den Zielstrich donnert. 2017 musste die Technik helfen – Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) siegte nach Fotofinish.

13. Sparkassen Münsterland-Giro: Das Profi-Rennen - Münsterland-Giro-Sieger Max Walscheid (Mitte) mit dem zweitplatzierten John Degenkolb (l.) und dem drittplatzierten Nils Politt (r.)

Anstoßen auf den sportlichen Erfolg Foto: Jürgen Peperhowe

Sieger Max Walscheid

Sieger Max Walscheid Foto: Jürgen Peperhowe

Der Zweitplatzierte, John Degenkolb

Der Drittplatzierte, Nils Politt

Bei der Siegerehrung Foto: Jürgen Peperhowe

Klarer Sieg für Max Walscheid vom Team Sunweb Foto: Jürgen Peperhowe

Fans am Zieleinlauf Foto: Jürgen Peperhowe

Freuen sich gemeinsam: Sieger Max Walscheid mit Partnerin Johanna Schlauss

Moderator Linus Gerdemann

Zum Rahmenprogramm am Schlossplatz zählten viele bunte Aktionen rund um das Thema Fahrrad.

Das hervorragende Wetter zog zahlreiche Zuschauer an die Rennstrecke.

Das Feld scheint auch in diesem Jahr für die schnellsten Fahrer der Welt bestellt. Max Walscheid ließ sich 2018 als Premierengast vor dem Residenzschloss feiern. Der 26-Jährige verkündete jüngst seinen Wechsel von der deutsch-lizenzierten Auswahl Sunweb zum südafrikanischen Team Dimension Data (künftig NTT). Der nächste Schritt.

Münster rüstet sich für ein Wimpernschlagfinale

Seine Landsleute John Degenkolb (Trek-Segafredo), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) und der in die Jahre gekommene André Greipel vom zweitklassigen Rennstall Arkéa-Samsic gehören ebenfalls zum engen Favoritenkreis. Vor allem Ackermann. Der schrieb 2019 mit dem Gewinn des Sprint-Trikots beim Giro d’Italia deutsche Radsport-Geschichte. Weder Rudi Altig noch Erik Zabel war das jemals gelungen.

Die Namen der internationalen Konkurrenten sind nicht weniger ohne. Der Brite Mark Cavendish (Team Dimension Data) hat die Szene viele Jahre dominiert. Seine 30 Etappensiege bei der Tour de France stehen für sich. Der Kolumbianer Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), zweifacher Etappensieger bei der Schleife durch Frankreich 2018, ist ein Draufgänger par excellence. Nicht zu vergessen: Álvaro Hodeg (Kolumbien/Quick-Step), Etappensieger bei der Deutschland-Tour im vergangenen Jahr, und Ben Swift (Team Ineos), der aktuelle Straßenmeister Großbritanniens.

Marcel Kittel wird sie unter die Lupe nehmen. Seine einst runtergespulten 78 Kilometer in der Stunde werden die Jungs auf der letzten Gerade kaum treten können. Unmöglich bei diesem Kurs. Weniger ist manchmal mehr.

Sicher ist: Der Platz im Zielbereich wird knapp. Münster rüstet sich für ein Wimpernschlagfinale der Extraklasse.