Rainer Langkamp und Dr. Peter Eckhardt sind fasziniert ob der Sogwirkung

Herr Langkamp , die Zahl 14 steht spirituell für Disziplin, Zuverlässigkeit und Geduld. Tugenden, die auch beim Sparkassen-Münsterland-Giro gefragt sind.

Langkamp: Diese Tugenden spielen in vielen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Bei der Arbeit, in der Schule, im Privaten. Und ja, auch beim Sport und damit auch beim Giro. Am wichtigsten ist es meines Erachtens aber, nicht zu verbissen zu sein, sondern die Freude an dem, was man tut, in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist sicher auch bei den meisten Radsportlern so. Und sorgt dann automatisch für die richtige Motivation.

Herr Dr. Eckhardt , 2006 wurde das Spektakel aus der Taufe gehoben. Inzwischen schieben sich an­nähernd 5000 Menschen auf zwei Rädern durch die Region. Hätten Sie mit derlei Sogwirkung gerechnet?

Dr. Eckhardt: Der Sparkassen-Münsterland-Giro zählt deutschlandweit zu den größten und wichtigsten Radrennen. Damit hat bei der ersten Auflage im Jahr 2006 sicher niemand gerechnet. Ich auch nicht. Dieser Sport bringt Menschen in Bewegung – auf und an der Strecke. Zudem ist er gut für die Markenbildung des Münsterlandes. Dieses Rennen zeigt, dass mit vereinten Kräften viel erreicht werden kann.

Herr Langkamp, Sie stehen seit 2014 an der Spitze des Kreditinstituts. Ein verantwortungsvoller Job. Bleibt Zeit, um Sport zu treiben? Sich gegebenenfalls selbst auf den Drahtesel zu setzen?

Langkamp: Die Zeit ist leider rar. Aber mir ist Sport als Ausgleich zum Beruf und für meine Gesundheit sehr wichtig. Das Fahrrad nutze ich ehrlich gesagt nicht ganz so sportlich sondern eher für Radtouren durch die vielen schönen Ecken bei uns im Kreis Steinfurt. Mal mit der Familie, mal mit Freunden. Ich gehe aber gerne mal joggen und im Urlaub auch wandern. Sport an der frischen Luft tut richtig gut.

Auf wen oder was freut sich Dr. Peter Eckhardt am 3. Oktober am meisten?

Dr. Eckhardt: Auf ein tolles Radsport-Event mit gut gelaunten Radfahrern, begeisterten und lauten Zuschauern auch bei uns im Kreis Steinfurt und auf ein tolles Finish in Münster. Und wenn dann noch am 3. Oktober die Sonne lacht, ist der Tag perfekt – für alle, die dabei sind.