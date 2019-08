Freitag übernehmen die Springreiter

Nimmt man einmal die Teilprüfungen im Parcours beim Münsterländer Pferdestärken-Cup aus, gehörte beim Turnier der Sieger der erste Tag nahezu komplett den Dressurreitern. Grand Prix, dann die Klassiker für die jungen Pferde, das „Optimum“ und das „Westfalen-Wappen“ – alle Augen richteten sich auf das Viereck, das am Freitag aber nicht einmal aufgebaut wird. Denn dann übernehmen die Springreiter das Kommando, ab 9 Uhr stehen vier Prüfungen auf dem Zeitplan.

Angeführt von Weltmeisterin Simone Blum, die im vergangenen Jahr vor ihrem Titelgewinn noch in Münster die Qualifikation zum Großen Preis für sich entschieden hat, mischt ein hochklassig besetztes Starterfeld bei der Vergabe der Goldenen Schleifen mit. Maurice Tebbel, Markus Beerbaum, Philipp Weishaupt, Felix Haßmann als deutscher Meister oder Lokalmatador Gerrit Nieberg aus dem Stall von Turnierchef Hendrik Snoek – sie alle haben längst und wiederholt ihre Klasse im Sattel bewiesen.

Hickstead-Sieger David Will in Münster

Auch David Will, gehört zweifellos zu diesem Zirkel. Der 31-Jährige kommt mit der Empfehlung eines Prestigesieges nach Münster, er gewann am vergangenen Wochenende den Großen Preis im englischen Hickstead, den „King George V Gold Cup“. „Für mich geht mit diesem Sieg ein Traum in Erfüllung, das ist ein ganz besonderer Moment“, sagte Will, der sich vor zwei Jahren im niedersächsischen Dame mit einem Turnierstall selbstständig gemacht hatte – und seine Arbeit mit dem Erfolg vor dem schwedische Europameister Peder Fredricson mit Zacramento bestätigte.

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 1/31 Ole Ottmann auf Dream It Foto: Jürgen Peperhowe

Theresa Zölzer auf Whynona Foto: Jürgen Peperhowe

Wilhelm und Heike Strunk bekommen von Hendrik Snoek den Ramzes-Preis Foto: Jürgen Peperhowe

Bianca Nowag gewinnt mit Escorial das Westfalenwappen Foto: Jürgen Peperhowe

Johanna Klippert auf Fashion in Black ist Siegerin im Optimum Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke siegte mit Franziskus vor heimischer Kulisse. Foto: Jürgen Peperhowe

Vor dem Schloss gewann sie den Grand Prix und freut sich sichtlich über diesen Erfolg. Foto: Jürgen Peperhowe

Zweite wurde Jil-Marielle Becks mit Damon’s Satelite. Foto: Jürgen Peperhowe

Die 22-Jährige hatte noch kurz vorher bei der Nachwuchs-EM Team-Gold und Einzel-Bronze gewonnen. Foto: Jürgen Peperhowe

Hubertus Schmidt mit Bonamour wurde Dritter. Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke auf Franziskus bei der Siegerehrung mit Turnierchef Hendrik Snoek. Foto: Jürgen Peperhowe

Charlott-Maria Schürmann auf Burlington bekam den Sonderpreis. Foto: Jürgen Peperhowe

Ingrid Klimke mit Tochter Philippa Foto: Jürgen Peperhowe

Michael Klimke, der Bruder von Ingrid Klimke, und Bundestrainerin Monika Theodorescu als Zuschauer Foto: Jürgen Peperhowe

Anabel Balkenhol, platziert an sechster Stelle, lobt ihre Stute Davinia la Douce: „Davinia war von der Rittigkeit so, wie ich sie mir vorgestellt hatte“. Foto: Jürgen Peperhowe

Turnierchef Hendrik Snoek Foto: Jürgen Peperhowe

Juan Pablo Matute Guimon auf Quantico Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

Turnier der Sieger 2019 - Tag 1 Foto: Jürgen Peperhowe

„Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, sagte Will, der nach drei Etappen der Bemer-Riders Tour punktgleich mit Katrin Eckermann auf Rang zwei liegt – zwei Zähler hinter Nisse Lüneburg.

Nachfolger für Ahlmann gesucht

Sowohl Eckermann als auch Lüneburg sind vor dem Schloss dabei und wollen wie Will auf der vierten Station der Riders Tour weitere Zähler sammeln und ihre gute Ausgangslage festigen. Nach Münster geht es in Paderborn bei der OWL Challenge (12. bis 15. September) weiter, ehe bei den VR Classics Neumünster (13. bis 16. Februar) der „Rider of the ­year“ gekrönt wird. Titelverteidiger ist Christian Ahlmann, der sich damals mit seinem Sieg in Münster – er lag mit Clintrexo vor Marcus Ehning mit Funky Fred – auf Platz eins geschoben hatte und diesen nicht mehr abgab.

Diesmal wird Ahlmann vor dem Schloss jedoch fehlen, und auch in der Gesamtwertung der Riders Tour taucht seine Name nach Nullnummern in Hagen a.T.W. sowie in Hamburg erst weit hinten auf. Nicht nur in Münster wird also ein Nachfolger für Ahlmann gesucht.