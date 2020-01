Preußen und USCnicht auf der Liste

Ein vergleichsweise ruhiges Sportjahr neigt sich dem Ende entgegen: Der große Sport atmete einmal tief durch zwischen Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und de Europameisterschaft 2020, in diesem Jahr, das zwar schon im langen Schatten der bevorstehenden Olympischen Spiele steht – aber eben auch noch dieses Jahr Zeit hatte, ehe in Tokio die Weltspiele des Sports mit dem olympischen Feuer entzündet und eröffnet werden. Dennoch waren auch 2019 Höchstleistungen gefordert – und nicht alle Teams und Einzelsportler konnten die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen, sondern scheiterten vor allem an den eigenen Ansprüchen – und tauchen dann auch nicht in den Kandidatenlisten zu Münsters Teams des Jahres auf.

Eine Vorschlagsliste ohne die beiden großen Player der münsterischen Sportszene gab es schon lange nicht mehr, doch 2019 war einfach nicht das Jahr der Preußen und auch nicht das der Volleyballerinnen des USC Münster. Die Damen blieben – für ihre eigenen über viele Jahre auf höchstes Niveau geschraubten Ansprüche – nur Mittelmaß. Eine Einstufung, die die Preußen nur zu gerne auf sich beziehen würden, von der sie aber aktuell weit entfernt sind. Doch auch, wenn beide Teams ausnahmsweise nicht gelistet sind, liegen uns sowohl die Preußen-Jungs als auch die USC-Mädels als sportliche Aushängeschilder der Stadt ganz besonders am Herzen.Wir drücken alle verfügbaren Daumen, dass Ende 2020 kein Weg an beiden Teams vorbeiführt. Gewählt werden können sowohl die Preußen als auch der USC allerdings auch bei dieser Wahl. Eigene Vorschläge jenseits der Kandidaten werden gern angenommen und nicht minder sorgfältig ausgezählt. Und der SCP ist letztlich durch die U 23 doch dabei – ebenso wie USC-Libera Linda Bock.