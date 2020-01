Vier Jahre lang hat Sebastian König die Spielgemeinschaft geführt. Seit einem Monat haben die Basketballer aus Telgte und Wolbeck nunmehr einen neuen Leiter. Marcus Pohlchristoph ist auf der Mitgliederversammlung für zwei Jahre zum Chef der heimischen Korbjäger gewählt worden.

Der 46-jährige Nowitzki-Fan erlernte das Basketballspielen in Warendorf, seit 1998 frönt er seinem Hobby im TV Friesen . Den Aufstieg mit der zweiten Telgter Mannschaft in die Landesliga bezeichnet er als seinen größten sportlichen Erfolg. „Ich wollte mich ein bisschen mehr einbringen, da ich inzwischen nicht mehr so viel selber spiele“, nennt der zweifache Familienvater als Beweggrund für sein verstärktes Engagement. „Als mich Abteilungsleiter Klaus Rüter gefragt hat, habe ich mich nach dem zeitlichen Aufwand erkundigt und dann zugesagt.“

Das Zusammengehen des TV Friesen und des TV Wolbeck auf der Ebene der Basketballer hält er für eine Erfolgsgeschichte: „Zwei Aufstiege haben gezeigt, dass es eine gute Idee war. Mit diesem Durchmarsch hätte ich allerdings nicht gerechnet. Die Klasse in dieser Saison zu halten wird extrem schwer, zumal sich andere Mannschaften in der 2. Regionalliga verstärkt haben.“ Und natürlich würde er sich auch über eine Rückkehr der SG-Reserve in die Landesliga freuen.

Zwei weitere Dinge hat sich Pohlchristoph auf die Fahnen geschrieben: „Ich möchte die Schiedsrichterausbildung und die Jugendarbeit forcieren.“ Zudem hofft der neue Mann an der SG-Spitze, dass die Sporthalle in Wolbeck nach einem Wasserschaden in Kürze wieder für Übungseinheiten genutzt werden kann. Zuletzt fanden alle Meisterschaftsbegegnungen ausschließlich in der Emsstadt statt und auch die Trainingseinheiten für den Wolbecker Nachwuchs müssten dann wieder angeleiert werden.