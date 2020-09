Maximal 100 Zuschauer und personalisierte Tickets beim BSV Ostbevern

Am 20. September um 16 Uhr bestreiten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gegen Bayer Leverkusen ihr erstes Heimspiel der neuen Saison. Sind dazu normalerweise durchschnittlich 250 Besucher in der Beverhalle zu Gast, darf der Zweitbundesligist diesmal maximal 100 Zuschauer zulassen. So sieht es die Corona-Schutzverordnung der Gemeinde Ostbevern vor.

Diese werden in zehn Zehnerblocks zu je zehn Personen in der Halle verteilt werden – acht Blöcke auf den Sitzplätzen und zwei Gruppen an Stehtischen hinter dem Spielfeldende. „Innerhalb dieser Gruppen ohne Maskenzwang, außerhalb der Blocks mit Mund- und Nasenschutz“, erläutert BSV-Trainer Dominik Münch . „Dank der personalisierten Tickets wissen wir für die Nachverfolgung, wer mit wem im Block gesessen hat. Eine Art Sitzplan, das ist uns und der Gemeinde sicherer.“

Da die Blau-Weißen mit Interesse von mehr als 100 Fans rechnen, werden die Eintrittskarten online zum Preis von sechs bzw. drei Euro (für Schüler, Rentner und BSV-Mitglieder) verkauft. Bei der Buchung müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden. „Wir haben die Eintrittspreise leicht angehoben, darin sind dann auch die Gebühren für das Portal universe.com enthalten.“ Der Coach empfiehlt jedoch die Tickets über einen Link auf der Homepage des Zweitligisten (volleyball.bsv-ostbevern.de) zu erstehen.

Der Vorverkauf beginnt jeweils montags vor den Heimspielen um 15 Uhr. Dabei geht‘s nach dem Verfahren ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘. „Was wir auf keinen Fall wollen, sind Leute, die zur Halle kommen und die wir dann abweisen müssen.“ Auch eine Schlangenbildung am Eingang soll vermieden werden. „Nach ein paar Spieltagen sehen wir, wie es läuft“, so Münch.

Die Beverhalle selbst wird in mehrere Zonen eingeteilt. Zwischen Teams und Zuschauern soll es keinen Kontakt geben. Sie werden streng voneinander getrennt. „Das ist ein wesentlicher Pfeiler des Hygiene-Konzeptes, das von der Volleyball-Bundesliga vorgegeben wird. Die VBL geht davon aus, dass die Mannschaften innerhalb weniger Wochen durch Norddeutschland reisen“, erklärt der BSV-Abteilungsleiter. Und die daraus resultierende Verbreitungsgefahr des Virus soll so minimiert werden.

Der Einlass in die Beverhalle erfolgt eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Die Spielerinnen werden keine Shake-hands austauschen. Lediglich drei Ballroller mit Maske und Handschuhen sind erlaubt. Kinder dürfen nach Spielschluss nicht aufs Feld, es soll kein längeres Verweilen in der Cafeteria geben. Dort werden fast ausschließlich Getränke angeboten. Pressegespräche sollen fernmündlich stattfinden. Der Hallensprecher samt DJ und die erweiterten Betreuerstäbe werden ihren Platz am hinteren Ende der Beverhalle, am Kopfende des Volleyball-Feldes, finden.