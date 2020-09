Große Schwankungen beim BSV Ostbevern im Duell mit BW Dingden

Mit einem Teilerfolg sind die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern in ihre zweite Zweitliga-Saison gestartet. Zwar unterlagen sie bei BW Dingden am Samstagabend mit 2:3, nahmen aber immerhin einen Zähler mit auf die Heimreise. „Dieser Punkt tut uns gut. Damit können wir gut leben“, bilanzierte Trainer Dominik Münch . „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider. Der Sieg geht für Dingden in Ordnung.“ Im dritten Vergleich mit dem NRW-Rivalen gelang damit erstmals ein Punktgewinn.

Der Auftritt des neuformierten Ostbeverner Aufgebotes war von großen Leistungsschwankungen gekennzeichnet. „Wir hatten viel Licht und viel Schatten“, so der BSV-Übungsleiter. In allen fünf Durchgängen eroberten sich die Gastgeberinnen in der Anfangsphase einen nennenswerten Vorsprung. Zweimal gelang es den Blau-Weißen, diesen zügig zu revidieren, dreimal waren sie chancenlos und liefen deutlich hinterher.

0:5 stand es nach wenigen Minuten im ersten Satz. Münch nahm eine Auszeit, sein Team kam auf 13:14 heran und glich beim 20:20 aus. Maike Rüdingloh ließ ihre Farben nach einem Service-Winner zum 26:24 über den ersten Satzgewinn der Saison 2020/21 jubeln „Wir haben eine Tugend an den Tag gelegt, die uns in der zweiten Hälfte der Vorsaison völlig abhanden gekommen war“, so der Coach. „Wir haben in engen Phasen die Big points gemacht.“

Bekamen die Spielerinnen aus Dingden allerdings keinen Druck, wie im zweiten und dritten Durchgang, agierten sie eingespielter und entschieden diese Sätze deutlich mit 25:8 und 25:13 zu ihren Gunsten.

Ostbevern stellte um. Mit Leonie Ottens erlebte ein 15-jähriges Geburtstagskind seine Premiere auf Zweitliga-Niveau. „Sie hat das gut gemacht“, lobte Münch die Newcomerin, die von nun an bis zum Ende durchspielen durfte. Über 1:6, 18:14 und 21:20 sicherten im Endeffekt erfolgreiche Angriffe von Spielführerin Vera Horstmann den 26:24-Erfolg im vierten Satz. Im Tiebreak ließ Dingden beim 15:6 dann nichts mehr anbrennen.

Franka van der Veer (17) wurde auf Ostbeverner Seite zur wertvollsten Spielerin gewählt. Neuzugang Luisa van Clewe (17) spielte auf der Mitte durch. Johanna Müller-Scheffsky pausierte wegen eines Innenbandanrisses im Ellenbogen.

BSV: Horstmann, L. und A. Dreckmann, Seidel, van der Veer, Roer, Rüdingloh, Tewinkel, Mersch-Schneider, van Clewe, Ottens, Peters.