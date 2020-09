Neuer Bürgermeister Karl Piochowiak will Hallensprecher bleiben

In ihrem ersten Heimspiel der Saison erwarten die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Sonntag (16 Uhr, Beverhalle) den TSV Bayer Leverkusen . Im Interview spricht Karl Piochowiak über seine Zukunft als Hallensprecher und Mitglied des BSV-Organisationsteams für die Volleyball-Bundesliga (VBL). Der 53-Jährige wurde am Sonntag zum neuen Bürgermeister in Ostbevern gewählt.

Ihre Freizeit wird knapper werden. Bleiben Sie Hallensprecher beim BSV?

Piochowiak: Ja, natürlich. Mein Dienst als Bürgermeister beginnt sowieso erst Anfang November. Der Job als Hallensprecher ist im eigentliche Sinne keine Arbeit, das macht ja auch Spaß. Wir sprechen uns über die Termine immer frühzeitig ab. Aus dem bisherigen Sprecher-Team hören Lisa Schlautmann und Pia Neumann auf. Dafür kommt Jürgen Schneider dazu. Das ist auch keine geschlossene Gruppe, wir sind da ganz offen. Wenn die Zeit bleibt, bin ich weiterhin dabei. Mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das gilt auch für das VBL-Team.

Ist der Arbeitsaufwand in dieser Gruppe groß?

Piochowiak: Im Frühjahr ist der Aufwand im Hinblick auf die neue Saison relativ hoch. Die Aufgaben sind aber klar verteilt. Die Hauptlast liegt bei Andreas Schneider, der Ansprechpartner für die VBL ist und andererseits unsere Fragen an die VBL stellt. Mittlerweile haben wir auch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Komplett anders ist coronabedingt der Aufwand für die Heimspiele. Da muss sehr viel mit allen möglichen Stellen abgestimmt werden. Ganz großes Kompliment an das Vorbereitungsteam. Dass das Heimspiel mit Zuschauern stattfinden kann, ist das Verdienst dieses Teams.

Was erwarten Sie rein sportlich in dieser Saison von der Mannschaft?

Piochowiak: Ich bin erst einmal beeindruckt, dass sich das Team die 2. Liga zugetraut hat, obwohl es sportlich so gut wie abgestiegen war. Jetzt müssen zunächst die Abgänge kompensiert werden. Ich bin kein Volleyball-Experte, habe aber wahrgenommen, dass die Saisonvorbereitung sehr gut war. Niemand erwartet große Dinge von der Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Team im Kopf freispielt und ohne Druck den einen oder anderen Überraschungserfolg landet. Der eine Punkt beim 2:3 in Dingden war schon ein kleines Ausrufezeichen. Der Klassenerhalt wäre für mich eine Überraschung, aber er ist nicht aussichtslos.

Sie haben sich für den internen BSV-Lauf am Sonntagmorgen angemeldet.

Piochowiak: Das war eine Herzensangelegenheit für mich, besonders wegen der beeindruckenden ehrenamtlichen Arbeit in der Lauftreff-Abteilung. Das ist eine sehr schöne Aktion des BSV-Organisationsteams und auch der Volksbank, die den Lauf für einen guten Zweck mit ihrem Sponsoring finanziell unterstützt. Mal gucken, wie es bei mir klappt. Eine Runde über zehn Kilometer schaffe ich bestimmt. Je nachdem, wie ich mich fühle, greife ich dann vielleicht noch auf einer zweiten Runde an.