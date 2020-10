Warten auf die Volleyball-Party beim BSV Ostbevern

Nach dem Wechsel von Sophia Eggenhaus zu den Skurios Volleys Borken ist Vera Horstmann zur neuen Kapitänin der Ostbeverner Zweitliga-Volleyballerinnen aufgestiegen. Im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten äußert sich die 25-Jährige, die von 2013 bis 2015 in den USA studiert und Volleyball gespielt hat, zu Leistungssport in Zeiten der Pandemie.

Wie beurteilen Sie den Saisonstart mit vier Punkten aus vier Spielen?

Horstmann: Dafür, dass uns wichtige Spielerinnen verlassen haben, schlägt sich das junge Team gut. Wir sind sehr ehrgeizig und ärgern uns, weil am Sonntag beim RC Sorpesee mehr drin gewesen wäre. Die Stimmung in der Halle war krass. Wir freuen uns schon aufs Rückspiel vor den eigenen Fans.

Wo liegt das größte Steigerungspotenzial der jungen BSV-Mannschaft?

Horstmann: Wir sollten selbstbewusster agieren und auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen. Wir müssen uns trauen, hemmungslos und ohne Angst zu spielen.

Wie ist es, vor maximal 100 Zuschauern in der Beverhalle zu spielen, wenn die Stimmung ansonsten eine ganz andere ist?

Horstmann: Die Mannschaft ist froh, dass wir überhaupt vor Zuschauern spielen können. Aber es ist schon ein anderes Feeling, wenn die Halle voll ist und wir eine Volleyball-Party feiern. Über den fehlenden Kontakt zu den Zuschauern sind wir traurig. Aber alles ist besser als nichts.

Beeinflussen die Pandemie-Bedingungen die Auftritte des Teams?

Horstmann: Von der VBL ist ein gutes und klar strukturiertes Hygiene-Konzept vorbereitet worden. Man fühlt sich gar nicht so eingeschränkt. Auf dem Feld selber haben wir den Körperkontakt ein wenig runtergefahren, reizen es nicht voll aus. Auswärts sind sonst immer viele Fans mitgefahren und haben uns krass gepusht. Jetzt muss alles von uns selber kommen.

Seit Saisonbeginn sind Sie Spielführerin des BSV-Teams. Haben sich Ihre Aufgaben verändert?

Horstmann: Ich war generell ja schon immer ein vokaler Mensch. Für mich war es jetzt kein Problem, mehr Verantwortung zu übernehmen, Tipps zu geben und zu organisieren. Ich habe volles Vertrauen zu unseren jungen Küken. In der Außendarstellung und bei den organisatorischen Dingen teile ich mir die Aufgaben mit Sabrina Roer. Wir überlegen gerade, wie wir die Tickets anders – also nicht nur online – verkaufen können. Vielleicht vor Ort bei einem Sponsor.

Wann wird Neuzugang Johanna Müller-Scheffsky wieder mitwirken können?

Horstmann: Wir hatten gehofft, dass sie nach dem spielfreien Wochenende wieder dabei sein kann, aber es wird wohl noch ein bisschen länger dauern. Hoffentlich kann sie in vier Wochen wieder mitspielen.

Was erwarten Sie vom Heimspiel am Sonntag gegen den SC Union Emlichheim?

Horstmann: Zunächst einmal, dass die Halle so voll ist, wie es geht. Wir haben gut trainiert und verbessern uns. Emlichheim ist eine angriffsstarke Mannschaft. Es wird ein guter Schlagabtausch werden. In der zurückliegenden Saison haben wir gegen sie 3:1 gewonnen. Auch diesmal wollen wir sie so gut wie es geht ärgern und etwas Zählbares mitnehmen.