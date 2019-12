Zwischen Spaßfaktor und Geldanreiz – es geht wieder unters Dach

Die Trilogie ist erprobt, und sie funktioniert. Erst der Ausber-Cup in Everswinkel, dann der LEG-Cup in Nienberge und als großes Finale die Stadtmeisterschaften am Berg Fidel. Münsters Kicker setzen auf bewährte Turniere. In diesem Jahr halten sich die Überschneidungen erneut in Grenzen. Zwar endet das Turnier von RW Alverskirchen, das am Mittwoch startet, am Freitag. Doch in Bedrängnis gerät dadurch kein Club. Denn die, die in der Kehlbach-Halle in der Endrunde dabei sein könnten, müssen beim SCN erst samstags einsteigen.

Wie immer ein Doppelstarter ist Borussia Münster. „Es kann gut sein, dass wir von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag gefordert sind. Vier Tage Vollgas, das kann hart werden“, sagt Trainer Yannick Bauer . Anders als zuletzt (2017 Vizemeister bei den „Stadtis“) schickt der Bezirksliga-Spitzenreiter diesmal nicht die allererste Reihe aufs Parkett. „Ich habe es den Spielern komplett freigestellt, ob sie dabei sein wollen“, sagt der Coach. „Leider haben sich bisher nur wenige gemeldet. Aus den Favoritenlisten können uns also alle gleich mal streichen.“ Acht Feldspieler stehen fürs Erste bereit, andere müssen noch überredet werden. Der Ehrgeiz ist aber ungebrochen. Die Borussen wollen mit möglichen Podiumsprämien die Mannschaftskasse aufbessern. Die anderen beiden Vereine, die sich sowohl in Everswinkel als auch in Nienberge tummeln, sind Landesligist BSV Roxel und Wacker Mecklenbeck . Costa Fetsch, Coach des A-Ligisten, gibt die nicht ganz ungewöhnliche Marschroute aus: „Für uns geht’s darum, Spaß zu haben und uns keine Verletzten einzuhandeln.“ Der 50-Jährige hätte aber sicher nichts dagegen einzuwenden, wenn er und sein Team den einen oder anderen höherklassigen Club ärgern könnten. Der Lustfaktor käme so schon mal nicht zu kurz. Und ohne die befürchteten Blessuren kann das ja auch über die Bühne gehen.

Die Jungs von BW Aasee sind in den vergangenen Jahren selten als Hallenspezialisten aufgefallen. Dass sich das diesmal ändert, hält Trainer André Kuhlmann für unwahrscheinlich. Schließlich stellt der Bezirksligist seit jeher die klassische Studententruppe. Da steht rund um Weihnachten der obligatorische Heimatbesuch im Vordergrund. „Leider ist das so“, sagt der Coach. „Die Ambitionen halten sich in Grenzen.“ So klingt vielfach die offizielle Sprachregelung, keiner will sich vor den Turnieren zu viel Druck aufbürden. Doch wer Fußballer ist, weiß um die Bedeutung, die der Hallenkick schnell bekommt, sobald es in die Katakomben geht, sobald der (Aushilfs-)Trainer seine Spezialtaktik an die Kabinenwand heftet und sobald die Kugel dann auch rollt. Gespielt wird ja seit einigen Jahren mit dem Futsalball. Kleiner, sprungreduziert und mittlerweile nach anfänglichen Widerständen längst allerorts akzeptiert.

In Everswinkel ist Oberligist Preußen Münster II als Sieger der vergangenen beiden Jahre selbstredend wieder der große Favorit, auch wenn die personellen Rochaden auf der Trainerposition in diesem Dezember für etwas Hektik gesorgt haben. Die Adler, 2018 zudem Stadtmeister, sind immer und überall weit oben auf der Liste der Titelanwärter zu finden. Für den TuS Hiltrup gilt das übrigens ebenso.