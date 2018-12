Kompletter Medaillensatz für Christoph Heckmann

Der ganz große Wurf, wie im vergangenen Jahr in Gütersloh, als er in seiner Altersgruppe Ü 50 mit den Titeln im Einzel, Doppel und Mixed alles abräumte, gelang dieses Mal nicht. Aber mit der Titelverteidigung im Doppel an der Seite von Ludger Ostendarp (GSV Fröndenberg), Platz zwei im Einzel sowie dem dritten Rang zusammen mit der Kleverin Maria Beltermann im Mixed zeigte sich Christoph Heckmann durchaus zufrieden mit seinem Abschneiden bei den Westdeutschen Tischtennismeisterschaften der Senioren. Die wurden am Wochenende in Gronau ausgetragen - fast ein Heimspiel also für den Spieler des Oberligisten TB Burgsteinfurt. Nach der zweitägigen Veranstaltung im Sportzen­trum an der Laubstiege zog der 56-Jährige im Gespräch mit Redaktionsmitglied Ralph Schippers ein Resümee.

Christoph, wie sind Sie mit ihrem Abschneiden und wie mit der Organisation der Veranstaltung zufrieden?

Christoph Heckmann: Ich war knapp dran an der Titelverteidigung, aber mein Endspielgegner hatte einfach das bessere Ende für sich. In Gütersloh sind wir auch schon aufeinander getroffen. Damals hatte ich ihn im Viertelfinale geschlagen. Heute hat das nicht geklappt, trotz 2:1-Satzführung. Der Gewinn aller drei Titel im vergangenen Jahr war allerdings auch überproportional, von daher bin ich schon zufrieden heute, alles gut. Was die Spielbedingungen anbetrifft, hatte ich ein wenig Probleme mit dem Licht, ansonsten, muss ich sagen, war alles top.

Drei Konkurrenzen über zwei Tage hinweg zu spielen, erfordert ein hohes Maß an körperlicher Konstitution. Bereiten Sie sich für ein solches Turnier besonders vor?

Heckmann: Der Vorteil ist, dass man vom Termin her noch in der normalen Saison drin und entsprechend trainiert ist. Ich mache von daher im Vorfeld nicht mehr, sondern lasse es eher etwas gemäßigter angehen. Es geht ja auch um den Spaß an der Sache. Du spielst in der Regel mehr Spiele als im Ligabetrieb, wo du mitunter nur ein Mal an die Platte gehst. Sportlich spricht mich das schon sehr an. Aber das hat auch seinen Preis: Nach den zwei Tagen und den vielen Spielen werde ich sicher körperlich merken, was ich getan habe (lacht).

Ich zitiere mal Moderator und Hobby-Tischtennisspieler Dr. med. Eckart von Hirschhausen. Er sagt: „Tischtennis ist neben Tanzen der idealste Sport, um gleichermaßen Körper und Geist im fortgeschrittenen Alter fit zu halten.“ Können Sie dem beipflichten?

Heckmann: Mit Sicherheit – du musst Köpfchen haben, du musst fit sein. Ballgefühl und Ehrgeiz gehören auch dazu. Und das Gute am Tischtennis ist: Du kannst es über einen langen Lebenszeitraum gegen ganz unterschiedlich alte Gegner spielen. Da triffst du in der Meisterschaft auf den 15-Jährigen genauso wie auf den 65-Jährigen. Das ist das Schöne an dem Sport, das einen auch herausfordert.

Sie spielen mit Mitte 50 noch in der Oberliga. Da ist der Trainings- und Zeitaufwand hoch. Was reizt Sie, den Sport auf diesem Niveau zu betreiben?

Heckmann: Meine Devise lautet: Wenn schon Tischtennis als Wettkampfsport, dann bitte auf so hohem Niveau wie möglich. Da will ich schon gefordert werden. Auch wenn es in dieser Saison ziemlich schwierig ist, Spiele zu gewinnen. Ich bin einfach Ballsportler durch und durch. Zwei Mal in der Woche Training plus Spiel am Wochenende, das gehört zu meinem Rhythmus. Ich spiele zwar im Sommer auch Golf oder Tennis. Aber das dient in erster Linie dazu, mich fit zu halten.

Welche sportlichen Ziele haben Sie für die zweite Saisonhälfte und 2019?

Heckmann: Für die Mannschaft, dass wir nicht absteigen und für mich selbst, dass ich mehr Spiele gewinnen kann als in der Hinrunde. Und dann habe ich noch ein persönlich für mich wichtiges Ziel, nämlich einmal den Titel eines Deutschen Meisters zu holen. Bei den letztjährigen nationalen Meisterschaften war ich knapp dran, da bin ich im Einzel und im Mixed Vizemeister geworden.