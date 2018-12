Der RSV Friedenau Steinfurt nutzte die Adventszeit für ein gemütliches Zusammentreffen aller Vereinsmitglieder. Im Vereinslokal Meis-Gratz wurden dabei die erfolgreichen Radsportler der abgelaufenen Saison geehrt.

Das übernahmen Vorsitzender Ludger Mester und Breitensportwart Udo Heinze. Zu den Geehrten zählte auch Andreas Staufermann, der für seine über 50-jährige Treue zum Verein geehrt wurde.

Im Weiteren berichtete Mester über eine sehr erfolgreiche Saison des Team Rolinck. Die Amateur-Rennfahrer waren bei mehr als 40 Rennen im Bundesgebiet gestartet und fuhren dabei in der A/B- und C-Klasse insgesamt drei Siege und 54 Platzierungen ein. So gelangen Michael Eilting (Sieg in Hamm) der Aufstieg in die A-Klasse und Marius Eckert, Matthias Bäumer, Thomas Nyhues und Thomas Kemper der Aufstieg in die B-Klasse. Einen Sieg fuhr zudem Felix Wigger beim Derny-Rennen in Osnabrück ein, und Michael Fricke belegte den zweiten Platz beim Rennen im Hannoveraner Stadtteil Döhren.

In der BDR-Eliteklasse 2018, in der alle deutschen Profi- und Amateurrennfahrer geführt werden, belegen die Steinfurter Fahrer mit Michael Eilting Platz 216, Marius Eckert (267), Matthias Bäumer (441), Thomas Kemper (503), Thomas Nyhues (537) sowie Felix Wigger Platz 670.

Anschließend folgte die Auszeichnung der Breitensportler. Insgesamt hatten zehn Radsportler die Anforderungen des BDR (Bund Deutscher Radfahrer) erfüllt. Dazu gehörten auch Annett Kleemann und der 84-jährige Konrad Kroner, einer der landesweit ältesten Aktiven. Insgesamt wurden in der Gruppe 16 881 Kilometer, das entspricht 449 Wertungspunkten, für die Vereinswertung im Radsportverband NRW eingefahren. In der internen Rangliste belegte Udo Heinze mit 119 Punkten beziehungsweise 4478 gefahrenen Kilometer Rang eins. Ihm folgten Rolf Posingies mit 50 Punkten beziehungsweise 1894 Kilometern auf Rang zwei und Konrad Kroner mit 46 Punkten, dies entspricht 1737 Kilometern, auf Rang drei.

Weiteres zu den Ergebnissen und zu den Terminen in 2019 auf der Homepage.