Das war ganz großes Handball-Kino. Im Topspiel der Kreisliga Euregio landete Spitzenreiter TV Borghorst bei Verfolger SC Hörstel einen in der Höhe überraschenden 28:19 (12:8)-Erfolg und sicherte sich mit der optimalen Bilanz von 22:0 Punkten die Herbstmeisterschaft. „Sicherlich wissen wir, dass wir jetzt die besten Karten im Aufstiegsrennen haben. Aber wir sind längst noch nicht durch“, kommentierte TVB-Trainer Jörg Kriens den Geniestreich seiner Mannschaft.

Eigens für die Fahrt nach Hörstel hatten die Borghorster einen Bus gechartert. Allein diese Maßnahme ließ erahnen, dass der TVB nichts dem Zufall überlassen wollte. Und so minutiös, wie sich der Spitzenreiter auf das Spiel vorbereitet hatte, so zielorientiert trat er auch in der Hörsteler Harkenberghalle auf. In der Deckung energisch zupackend, im Angriff variabel und entschlossen – diesem Mix handballerischer Tugenden hatten die von der münsterländischen Trainer-Ikone Heinz-Peter Schippers betreuten Gastgeber nichts entgegenzusetzen.

Von Beginn an behaupteten die Borghorster eine Führung, die sie zwischenzeitlich auf 10:5 (22.) ausgebaut hatten. Zur Pause stand es 12:8, womit aber noch keine Vorentscheidung gefallen war.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Hörsteler auf 12:14 (35.) heran, sodass es noch einmal eng zu werden schien. Doch der TVB hatte die passende Antwort parat und setzte sich postwendend über 16:12 (38.) auf 20:13 (45.) ab. Damit war der Widerstand der Hörsteler gebrochen. „Unser Sieg war letztlich das Ergebnis einer tadellosen Einstellung. Wenn sie bei Hörstel zu 90 Prozent vorhanden war, stimmt sie bei uns zu 120 Prozent“, erläuterte Kriens.

Bezeichnend für das offenbar grenzenlose Selbstvertrauen war, dass Daniel Lütke Lanfer und Lukas Gevers jeweils einen Freiwurf direkt im gegnerischen Tor versenkten. Maßgeblichen Anteil am Triumph hatten auch Max Göcke und Michael Segger, die sich im Tor abwechselten und die mit zahlreichen Paraden den Grundstein legten. Am Ende feierten 60 mitgereiste Borghorster Handballfans den Sieg ausgelassen und in der Gewissheit, dass der Weg zur Kreisliga-Meisterschaft 2019 nur über den TV Borghorst führt.

Für den TV Borghorst trafen: Gevers (1), Frie (2), Kleine Berkenbusch (4), Wenner (4), Lütke Lanfer (3), Huge (8), Top (3/1), Hummels (2), Terkuhlen (1).