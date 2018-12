Die Bezirksliga-Handballerinnen des SC Nordwalde haben einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan. Gegen Vorwärts Gronau hieß es am Ende 29:27 (11:10), womit sich die Nordwalderinnen an der HSG Hohne/Lengerich, DJK Coesfeld II und Vorwärts Wettringen III vorbeischoben und sich auf den achten Tabellenrang verbesserten.

Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, ehe der Sieg in trockenen Tüchern war. Bei wechselnder Führung sah sich der SCN in der 50. Minute beim Stand von 21:24 einem Dreitore-Rückstand ausgesetzt. Doch dank einer Energieleistung kamen die Nordwalderinnen in der 57. Minute zum 27:27-Ausgleich. Nach einer tollen Parade der starken Torhüterin Svenja Benthien kam der SCN erneut in Ballbesitz und erzielte durch Anna-Marie Janssen zunächst das 28:27 und schließlich das 29:27 durch einen von Ann-Sophie Rösner verwandelten Siebenmeter. „Der kämpferische Einsatz hat gestimmt. Wichtig war zudem, dass wir kräftemäßig durchgehalten haben“, bilanzierte SCN-Interimstrainer Manfred Bücker. – Für Nordwalde trafen: Rösner (1/1), Schräder (1), Fehlauer (5), Große Leusbrock (2), Flothkötter (10/4), Scheimann (1), Burkert (6/2), Janssen (3).