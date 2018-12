Der TB Burgsteinfurt suchte am Samstag bei seinen Stadtmeisterschaften neue Tischtennis-Champions – wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit. Mit der Resonanz im Schüler- und Jugendbereich war der TB als Ausrichter sehr zufrieden. 30 Tischtennisspieler bei den Junioren und nochmals 30 bei den Senioren tummelten sich an den Platten und spielten die Titel in vier Klassen aus. Vereins- und Nachwuchsspieler spielten in getrennten Wettbewerben zunächst in Vierer-Gruppen nach dem Prinzip jeder gegen. Danach ging es für die vorderen Platzierten weiter in die K.o.-Runde.

Bei den A-Schülern und Jugendlichen setzte sich das Nachwuchstalent und Favorit Nick Hartmann im Finale gegen seinen Vereinskameraden Tim Veltmann durch. Auch bei den Herren-A-Spielen gab es einen Favoritensieg. Hendrik Arning siegte im Endspiel gegen Marc Lemke. Sowohl Arning als auch Hartmann sicherten sich ohne Niederlage den Einzeltitel in ihrer Klasse.

Ebenfalls packend ging es in den Nachwuchsklassen zu. Bei den B-Schülern zogen Dominik Gaag und Aaron Kozubov ins Finale ein. Hier setzte sich der an diesem Tag stärkere Gaag durch. In der B-Klasse dominierten die Nachwuchsspieler Erik Meyer und Ole Homann ihre Gruppen. Im Finale behielt Meyer die Oberhand und sicherte sich den Titel Herren-B.

Da neben den anstrengenden Paarungen in den Einzelwettbewerben auch der Spaß nicht zu kurz kommen sollte, wurden Doppelwettbewerbe klassenübergreifend ausgelost.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Wahl der Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2018. Für ihre Einsatzbereitschaft und Verhalten wurden Julia Shevnin und Ole Homann mit einer Urkunde und einem Sachpreis geehrt.