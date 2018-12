Burgsteinfurt -

Am Samstag fand der jährliche Vergleichswettkampf der U-14-Mannschaften (Jahrgänge 2005/2006) der Münsterlandkreise in Münster statt. Bei diesem Wettkampf treten die jeweilige Kreisauswahl der Leichtathletikreise Münster, Beckum, Ahaus/Coesfeld und Steinfurt/Tecklenburg gegeneinander an.