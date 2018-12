Dass die Bezirksliga für einen Absteiger aus der Landesliga kein Selbstläufer wird, dafür lieferte Emsdetten 05 ein warnendes Beispiel. Diesem folgte der SV Burgsteinfurt nicht, denn als Tabellenzweiter haben es die Stemmerter nach der Winterpause selbst in der Hand, den „Betriebsunfall Abstieg“ schon im ersten Anlauf zu beheben.

Die Halbjahresbilanz liest sich mit 35 Punkten und 39:24 Toren sehr ordentlich, wenngleich Trainer Christoph Klein-Reesink diese Ausbeute durchaus differenziert beurteilt. „Insgesamt sind wir zufrieden, vor allem mit den ersten elf Spielen. Nach hinten raus fehlen uns allerdings ein paar Punkte“, lautet seine Einschätzung.

Die wichtigste Erkenntnis, die die 17 absolvierten Spiele in der Bezirksliga lieferten, war die, dass es der Mannschaft gelang, sich aus dem Leistungstief im Monat November zu befreien. Dem 3:2-Auswärtserfolg in Wettringen zum Saisonauftakt und der 0:1-Heimniederlage gegen Germania Horstmar folgten neun siegreiche Spiele in Serie, die den SVB zum souveränen Spitzenreiter machten. Sieben Punkte betrug der Vorsprung auf Verfolger SV Wilmsberg. Die Stemmerter dominierten die Liga, und der Weg zurück in die Landesliga schien vorgezeichnet. „Doch schon damals habe ich warnend gesagt, dass es Phasen geben wird, in denen es nicht so läuft.“

Der Coach sollte recht behalten. Denn am 4. November folgte mit der 0:2-Niederlage gegen den SV Wilmsberg die erste kalte Dusche. Es sollte nicht die einzige bleiben, denn die Tristesse des Monats November übertrug sich auch auf das Spiel der Burgsteinfurter. Schnell offenbarte sich, dass sie die Derby-Pleite nicht so leicht aus den Kleidern schütteln konnten. Dieser Eindruck bestätigte sich beim 2:2 in Telgte und erst recht bei der 1:3-Heimniederlage gegen Teuto Riesenbeck. Am 18. November war der stattliche Vorsprung an der Spitze auf ein Pünktchen zusammengeschmolzen. Als sich die Mannschaft dann auch noch mit einer 1:3-Niederlage bei Germania Hauenhorst aus dem Kreispokal-Wettbewerb verabschiedete, wurde es langsam ungemütlich im Umfeld der Mannschaft. „Es war sicherlich eine kritische Phase, in der wir alle uns hinterfragen mussten“, bestätigt Klein-Reesink.

Auch wenn der SVB am 2. Dezember die Tabellenspitze an den SV Wilmsberg verloren hatte, schaffte er mit dem 0:0 bei Greven 09 die Trendwende. Der Eindruck verfestigte sich beim 3:0-Sieg gegen Cheruskia Laggenbeck, und selbst gegen Vorwärts Wettringen stimmte die Leistung, obwohl der Aufwand nach dem 1:2 unbelohnt blieb.

Um Krisen zu meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen zu können, bedarf es Beharrlichkeit, Disziplin, guter Nerven und der Bereitschaft, sich den Krisen zu stellen. Offenkundig haben die Stemmerter diesen Turnaround geschafft. Das zu beweisen gilt es, wenn der SV Burgsteinfurt die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim TuS Germania Horstmar am 10. Februar fortsetzt.