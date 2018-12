Triumphaler Doppelsieg der SpVgg Langenhorst/Welbergen

Die U-17-Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen haben wieder einmal unter Beweis gestellt, dass sie mit besonders viel Talent gesegnet sind. Nach dem Gewinn des Kreispokals auf dem Feld holte sich der Bezirksligist am Freitagabend auch den Hallentitel.

Dabei begannen die Lan­genhorsterinnen beim 2:0 gegen die JSG Borghorst/Burgsteinfurt eher zurückhaltend. „Da war irgendwie der Wurm drin“, kritisierte Trainer Botho Preuß. Elementar für den späteren Turniersieg war das 1:1 gegen den Westfalenligisten Borussia Emsdetten. Erst kurz vor der Schlusssirene erzielte Francis Brinkschmidt den Ausgleich. „Das war so was wie der Brustlöser. Von da an wussten die Mädels, dass sie Kreismeister werden können“, waren sich Preuß und sein Mitcoach Hermann Homölle einig.

Und so kam es dann auch: Ein 3:1 gegen die JSG Hauenhorst/St. Arnold und ein 7:1 gegen Matellia Metelen ebneten den Weg für das entscheidende Duell mit der JSG Horstmar/Leer.

Der Titleverteidiger versprühte im Turnierverlauf zwar nicht den großen spielerischen Glanz, trat dafür aber sehr effektiv auf. Zumindest in den ersten drei Spielen, die dem Team von Ulrike Raus und Günter Kramer neun Zähler einbrachten. Sieg Nummer vier blieb gegen Emsdetten trotz zahlreicher Hochkaräter der JSG aus. Unter anderem scheiterte Anna Isfort zehn Sekunden vor dem Ende mit einem Neunmeter.

Gegen die SpVgg standen die Mädchen aus Horstmar und Leer aber auf verlorenem Posten. Schon in der zweiten Minute legten Clara Homölle und Saskia Koers mit einem Doppelpack vor. Damit hatte Homölle ihren Torhunger jedoch noch lange nicht gestillt. Drei weitere Treffer der großen Angreiferin bedeuteten den 5:0-Endstand. „Diesmal hat es leider nicht zum Titel gereicht. Aber alles gut, mit Platz zwei sind wir auch super zufrieden“, zeigte sich Raus als faire Verliererin.

Rang drei belegten Borussia Emsdettens Mädchen, Vierter wurde die JSG Borghorst/Burgsteinfurt.

Mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft hat sich der Langenhorster Nachwuchs für die Westfalenmeisterschaft qualifiziert, die im Januar in Greven ausgetragen wird.

Für den gastgebenden Verein war das aber noch nicht alles, denn auch in der Nebenrunde setzte sich die SpVgg an die Spitze. Die wurde extra für zweite Mannschaften und für den FSV Ochtrup gebildet, der aufgrund einiger A-Jugend-Mädchen im Kader nicht für das Hauptfeld in Frage kam.