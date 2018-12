SpVgg Langenhorst/Welbergen gewinnt heftiges Herzschlagfinale

Schwarz und Gelb sind in diesem Winter in Ochtrup die Modefarben schlechthin. Denn die werden von der SpVgg Langenhorst/Welbergen getragen, und deren D-Jugend-Fußballerinnen gewannen am Samstagabend die Hallenkreismeisterschaft.

Allen, die sich mit dem Mädchen-Fußball in dieser Altersklasse auskennen, war klar, dass es ein Herzschlagfinale geben würde. Schließlich befinden sich gleich mehrere Teams sportlich auf einer Wellenlänge – und das sowohl auf dem Feld als auch in der Halle.

Die Hallenkreismeisterschaften der D-Mädchen in Ochtrup 1/18 Lolly Witthut erzielt im Spiel gegen die SF Gellendorf das ganz wichtige 1:0 für die D-Mädchen der SpVgg Langenhorst/Welbergen. Foto: Marc Brenzel

Das Duell mit dem späteren Turnierdritten forderte den Langenhorster Mädchen alles ab. Foto: Marc Brenzel

Passgenauigkeit war das A und O. Foto: Marc Brenzel

Ein großes Fragezeichen auf Gellendorfer Seite: Zählt das 2:1 von Emma Möhring, deren Einschuss abgefälscht im Tor landete. Foto: Marc Brenzel

Die Mädchen der JSG St. Arnold/Hauenhorst stimmen sich ein. Foto: Marc Brenzel

Gegen den starken FSV Ochtrup mussten sie sich richtig ins Zeug legen. Foto: Marc Brenzel

Schließlich führt der FSV die Liga unangefochten an. Foto: Marc Brenzel

Im letzten Spiel gegen Borussia Emsdetten benötigte die SpVgg noch einen Punkt zum Turniersieg. Foto: Marc Brenzel

Weil vorne aber nicht getroffen wurde, wackelte der Gewinn der Kreismeisterschaft zwischenzeitlich ein wenig. Foto: Marc Brenzel

Darum ging es . . . Foto: Marc Brenzel

Platz sieben: die JSG Burgsteinfurt/Borghorst II. Foto: Marc Brenzel

Platz sechs ging an die Mädchen der JSG St. Arnold/Hauenhorst. Foto: Marc Brenzel

Rang fünf: Borussia Emsdetten. Foto: Marc Brenzel

Auf dem vierten Platz schloss die erste Mannschaft der JSG Burgsteinfurt/Borghorst ab. Foto: Marc Brenzel

Einen ganz starken Auftritt lieferten die Sportfreunde Gellendorf ab. Der Lohn war der dritte Platz. Foto: Marc Brenzel

Nur ein Gegentor in sechs Spielen und trotzdem nicht Kreismeister – dem FSV Ochtrup blieb trotz imponierender Vorstellung der Turniersieg vergönnt. Foto: Marc Brenzel

Der Pokal ging stattdessen an die SpVgg Langenhorst/Welbergen. Foto: Marc Brenzel

Nachdem die B-Mädchen am Freitag schon den Sieg geholt hatten, waren am Samstag die D-Mädchen der SpVgg Langenhorst/Welbergen an der Reihe. Foto: Marc Brenzel

Zu den ganz heißen Favoriten gehörte der FSV Och­trup, dessen D-Mädchen den ersten Hallenkreismeistertitel überhaupt für den Verein hätten holen können. Wäre da nicht die Auftaktpleite gegen die JSG Burgsteinfurt/Borghorst (0:1) gewesen. In der zehnminütigen Spielzeit trafen die Schwarz-Roten Latte, Pfosten, Torfrau und alles Mögliche – nur eben nicht in das Tor.

Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs zeigte der FSV-Nachwuchs aber eindrucksvoll, warum er die Liga anführt und den Kreispokal gewonnen hat: 15:0 Tore und 13 Zähler aus den übrigen fünf Partien folgten.

Ein­drucksvoll, aber nicht genug, um den Lokalrivalen aus Langenhorst und Welbergen zu übertreffen. Der leistete sich zunächst nur einen Punktverlust – und den im direkten Aufeinandertreffen mit dem FSV (0:0). Siege gegen die JSG St. Arnold/Hauenhorst (2:1), die beiden Mannschaften der JSG Burgsteinfurt/Borghorst (2:0 und 6:0) und den Mitfavoriten SF Gellendorf (2:1) brachten die SpVgg an die Tabellenspitze. Im wichtigen Spiel gegen Gellendorf waren Lolly Witthut und Emma Möhring erfolgreich. Zum Abschluss reichte dem Team von Spielführerin Annabell Holtmann ein leicht wackliges 0:0 gegen Borussia Emsdetten zum Gesamtsieg.

„In der Liga führt der FSV, der uns zudem im Pokalfinale besiegt hat. Jetzt waren wir einfach mal dran“, freute sich Lars Romero, der sich mit Julia Geißler, Jenny Brinkschmidt und Bernd Paßlick die Traineraufgaben teilt. „Unbedingt eingeplant war der erste Platz nicht, aber wir haben eine gute Mischung aufbieten können.“

Antonius Schomann trauerte den vergebenen Chancen aus dem Auftaktspiel hinterher: „Das ärgert uns schon ein bisschen, schließlich wäre mehr drin gewesen, wie die weiteren Ergebnisse zeigen. Aber okay, im Vorfeld hätte ich Platz zwei sofort unterschrieben“, erklärte der FSV-Coach.