Stadtmeisterschaft in der Zwischenrunde

Borghorst -

Es hatte etwas von einer Winter-Stadtmeisterschaft in der Gruppe 2 der Zwischenrunde. Schließlich trafen dort mit dem SC Preußen Borghorst, dem SV Burgsteinfurt und Gastgeber SV Wilmsberg drei der vier Steinfurter Clubs aufeinander. So reihte sich ein Derby an das andere. Der Ausgang war zwar letztlich wenig überraschend, die Partien boten aber mehr Spannung als zu erwarten war.