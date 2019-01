In der ersten Einheit hatte sich Dojo-Leiter Christian Feldmann die ersten vier kleinen Kata vorgenommen. Diese Teile aus verschiedenen Kata sind wichtig für die elementare Ganzkörper-Bewegungsschulung des Karate. Im Anschluss an das Einschleifen der Techniken erfuhren alle deren Wirksamkeit am Partner und mittels Pratzen (Schlagpolstern).

Parallel zu dieser schweißtreibenden Einheit bot Karl Heinz Kock wieder eine ruhige und entspannende Einheit mit verschiedenen Meditationen im Dojo des Vereins an.

Nach einer kurzen Pause ging es fast nahtlos mit der zweiten Einheit weiter. Unter der Leitung von Tino Eißing befassten sich nun alle mit der Bauernwaffe „Bo“, einem okinawischem Langstock von knapp zwei Metern Länge. Da bei den Bo- Übungen alle Bewegungen dem Karate sehr ähnlich sind, konnten schon sehr bald alle eine Sportler kleine Übungsform mit dem Partner umsetzten.