Die Serie der Hallenwettbewerbe geht am Wochenende weiter. Am Samstag und Sonntag macht der „Turnierzirkus“ Station in der Wet­tringer Ludgerushalle, wo der FC Vorwärts zum 23. Mal den LVM-Cup ausrichtet.

Die Ehre, die Konkurrenz zu eröffnen, obliegt dem SV Wilmsberg. Am Samstag um 10 Uhr startet der SVW gegen den B-Ligisten SC Sprakel. Ihre weiteren Partien in der Gruppe A bestreiten die Piggen gegen Emsdetten 05 (11.52 Uhr), Vorwärts Wet­tringen II (12.34 Uhr) und Westfalia Kinderhaus II (13.58 Uhr). 2017 holte sich der SVW den Titel, im Vorjahr schied das Team ungeschlagen nach vier Unentschieden in der Zwischenrunde aus.

Trainer Christof Brüggemann mischt selber mit. Zudem sind Tim Schooß, Nico Fischer, Julius Greshake, Jan Gedenk, Niklas Thoms, Marcel Thoms, Daniel Groll und Jan Kroening nominiert. „Die Winterpause ist recht kurz, trotzdem spielen wir drei Turniere. Um die Belastung zu verteilen, bauen wir ein wenig um“, erläutert Brüggemann die Kaderzusammenstellung.

Nachmittags greift der FC Matellia Metelen (Gruppe C) in das Geschehen ein. Um 15.22 Uhr geht es mit dem Spiel gegen den TSV Handorf los. Anschließend kommt es zu den Vergleichen mit Fortuna Emsdetten (17 Uhr), dem FC Leschede (18.10 Uhr) und Vorwärts Wettringens Bezirksliga-Mannschaft (19.06 Uhr). „Das ist eine schwere Gruppe“, prognostiziert Metelens Spielertrainer Bertino Nacar. „Mir ist wichtig, dass wir nach den Feiertagen nicht einrosten und uns entsprechend bewegen.“

Nacar will nur im Notfall aktiv eingreifen. Für Lukas Kippelt, Bernd Weßeling, Daniel Ernsting und Christopher Viefhues ist die Halle tabu. „Die haben gerade erst ihre Verletzungen auskuriert, deshalb werden wir nichts riskieren“, so Nacar.

Die ersten Beiden jeder der vier Vorrundengruppen sowie der beste Dritte der Gruppen A und B sowie C und D erreichen die Endrunde, die am Sonntag um 11 Uhr beginnt.