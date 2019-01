Am Wochenende stand in der Sportschule Kaiserau die erste Sichtungsmaßnahme für die U-12-Westfalenauswahl, der ARAG-Cup, auf dem Programm. An der Hauptrunde der besten 16 Mannschaften, die gleichzeitig als inoffizielle Westfalenmeisterschaft gilt, nahmen auch die Fußballer des Stützpunktes Hauenhorst (Kreisauswahl Steinfurt) teil.

Die Mannschaft von Trainerteam Tobias Hesping/Patrick Kapke erspielte sich an den ersten beiden Turniertage in der Vor- und Zwischenrunde eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinals. Sechs Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen standen für die Nachwuchskicker aus dem Münsterland auf dem Konto. Nur die 0:1-Niederlage im direkten Vergleich gegen die punkt- und torgleichen Tecklenburger verhinderte das Einzug in die Runde der besten Vier.

Am Sonntag kam der Stützpunkt Hauenhorst in der Platzierungsrunde nicht über den achten Rang hinaus. Hesping und Kapke zogen anschließend trotzdem ein positives Fazit: „Die Entwicklung der Mannschaft ist sehr positiv. Wir blicken den weiteren Fördermaßnahmen optimistisch entgegen“, erklärten die beiden Übungsleiter.