Mit einem Auswärtssieg in der Bezirksliga ist die Zweite des TTV Metelen erfolgreich in die Rückrunde der Saison gestartet. In einem vorgezogenen Meisterschaftsspiel setzte sich der TTV nach der 5:9-Niederlage in Hinspiel diesmal knapp mit 9:7 bei der SG Telgte durch. „Matchwinner“ beim Tabellennachbarn war Martin Weßling, der nicht nur beide Einzel im oberen Paarkreuz für sich entschied, sondern an der Seite von Stephan Reuter auch im Doppel zweimal punktete. Ebenfalls ohne Einzelniederlage blieb Siggi Niehoff, der künftig in der Rückrunde im unteren Paarkreuz zum Einsatz kommt. Je einmal punkteten zudem Stefan Fislage/Siggi Niehoff im Doppel sowie Sebastian Klockenkemper und Stefan Fislage im Einzel. Mit dem dritten Saisonsieg hat die Mannschaft zu Ochtrup II und Telgte aufgeschlossen und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Siebten Mettingen.

Auf ein ähnliches Erfolgserlebnis hofft auch das Metelener Verbandsligateam, dass am Samstagabend (18.30 Uhr) allerdings bei der DJK BW Annen vor einer weitaus schwierigeren Aufgabe steht. Die Gastgeber sind aktuell punktgleich mit Tabellenführer Bönen Ligazweiter und konnten sich bereits im Hinspiel in Metelen mit 9:7 durchsetzen. „Damals gelang uns aber nur ein Doppelgewinn, dass soll durch die Umstellung der Doppel in der Rückrunde besser werden“, macht Metelens Nummer zwei Hendrik Waterkamp einen möglichen Punktgewinn beim Tabellenzweiten auch an den Ergebnissen der Doppelpaarungen fest. Aufgrund seiner 18:4 Bilanz in der Rückrunde tauscht Waterkamp den Platz in der Mannschaft mit Mateusz Ksiazczyk, der in der Rückrunde zusammen mit Jan Tewes in der Mitte zum Einsatz kommen wird. Das untere Paarkreuz bei der Partie in Witten-Annen bilden dann Stefan Weiß und Sebastian Klockenkemper. „Es muss an diesem Abend schon für uns optimal laufen, wenn wir zumindestens einen Zähler mit nach Metelen holen wollen. Aber ganz chancenlos sind wir nicht. Das hat die knappe 7:9 Niederlage im Hinspiel deutlich gemacht“, sieht Teamsprecher Stefan Weiß sein Team zum Rückrundenauftakt in der Außenseiterrolle.