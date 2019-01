Reiten: K+K-Cup in Münster

Kreis Steinfurt -

Die Kreisreiterverbände aus Westfalen gehen mittwochs beim K+K Cup im Rahmen des Westfalentages als Mannschaften in Prüfungen der Klasse M an den Start. Mit souveränen Leistungen überzeugte hier der Kreisreiterverband in beiden Disziplinen.