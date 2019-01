Die Mannschaften kommen aus den Kreisligen B bis D. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von Hengelo (NL) im Westen bis Georgsmarienhütte im Osten. Der nördlichste Teilnehmer kommt aus Lingen, der südlichste aus dem Dortmunder Stadtteil Hörde.

Aus dem heimischen Fußballgebiet sind der SV Wilmsberg II und III, die Allstars von Preußen Borghorst, der FC Nordwalde II, TuS Altenberge III und IV dabei. Im vergangenen Jahr setzte sich der FC Galaxy durch. Der Titelverteidiger steigt bereits heute in die Vorrunde ein und kämpft um den Einzug in die Finalrunde. Die Mission Titelverteidigung ist noch keinem Sieger geglückt, möglicherweise klappt es in diesem Jahr.

Erstmals seit Beginn des Kreissparkassen-Cups im Jahre 2010 wird das Turnier nicht von Preußen Borghorst ausgerichtet. Nach kurzer Abstimmung mit Ali Pish Been, dem Vorsitzenden des FC Galaxy, war jedoch schnell ein neuer Ausrichter für das weithin bekannte Turnier gefunden.