Das Trauma der 0:8-Niederlage

In der Kreisliga B 2 führt der FC Schwarz-Weiß Weiner mit nur zwei Niederlagen aus 16 Spielen mit zwei Punkten Vorsprung (42) vor Vorwärts Wettringen II die Tabelle an. Eigentlich wollte dort – zumindest in unmittelbarer Nähe – auch der FC Galaxy Steinfurt überwintern. Das hat nicht ganz geklappt, denn mit Platz sechs (27 Punkte, 38:31 Tore) findet sich die Mannschaft von Trainer Nelson Venancio, der vor Kurzem sein Engagement verlängert hat, ziemlich weit abgeschlagen von einem Spitzenplatz entfernt. Mit anderen Worten: Der Aufstieg ins Oberhaus des Fußballkreises bleibt auch in dieser Saison wohl nur ein Traum.

„Wir sind deutlich unter unseren Erwartungen geblieben“, sagt der Coach des Vizemeisters von 2018. Die Gründe für das Nicht-Erreichen der gemeinsamen Ziele von Trainer, Mannschaft und Vorstand sind vielfältig: „Da wäre einmal die schleppende Vorbereitung zu nennen, wodurch sich später auch Verletzungen ergeben haben. Dann haben wir lange mit dem 0:8 aus Entscheidungsspiel gegen Skiclub Rheine zu kämpfen gehabt, und zu guter Letzt fehlt uns vorne einfach die Durchschlagskraft“, zählt Venancio die Gründe auf, warum sein FC Galaxy so schlecht in der Tabelle dasteht.

Mangelnde Trainingsbeteiligung wegen Schichtdienst und Urlauben während der Vorbereitung haben zu, auch verletzungsbedingten Ausfällen geführt, gerade bei Leistungsträgern und „dann auch noch Niederlagen gegen vermeintlich kleinere Gegner“, ergänzt der Trainer und hat dabei das 3:5 gegen den SC Altenrheine III im Hinterkopf. Gegen Spitzenreiter Schwarz-Weiß Weiner haben die „Galaktischen“ allerdings mit 1:0 drei Punkte geholt.

Venancios Blick wandert trotz aller zurückliegenden Widrigkeiten in den Punktspielen optimistisch in die Zukunft. Schon jetzt denkt er an die nächste Saison, in der „der Kern der Mannschaft zusammenbleibt. Es gehen nur wenige, und drei, vier neue Spieler werden kommen“, sagt er. Namen gebe es erst später. Den Rest der aktuellen Spielzeit werde man nutzen, um einiges auszuprobieren. „Vor allem im taktischen Bereich“ soll seine Mannschaft Fortschritte machen, da das Ziel Meisterschaft oder Wiederaufstieg wohl nicht mehr erreichbar sein werde. „Daher habe ich auch meine Zusage für die kommende Saison gegeben. Ich möchte den Verein so nicht verlassen“, sagt er. Womit die wahrscheinlich unbefriedigende Platzierung zum Saisonende gemeint sein dürfte. „Ich hatte auch andere Optionen, aber mehr als Kreisliga A wollte ich meiner Familie nicht zumuten“, möchte der 38-Jährige auch das Heranwachsen seiner beiden Kinder erleben.