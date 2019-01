Darts ist die Boom-Sportart Nummer eins in Deutschland. Nicht zuletzt nach der Weltmeisterschaft in London hat der Hype um den Sport mit den Pfeilen zugenommen. Zahlen, die das belegen, liefert Christian Kloß. Rund 700 Meldungen liegen ihm für die Internationale Deutsche Meisterschaft vor, die Freitag in seiner Soccerworld in Borghorst beginnt. „Das ist absoluter Rekord für uns“, schwärmt Klos, der sich als Turnierausrichter einen exzellenten Ruf erworben hat.

Zugpferd der dreitägigen Veranstaltung ist Michael „T-Rex“ Unterbuchner, der jüngst bei der Weltmeisterschaft der British Darts Organisation ( BDO) in Lakeside das Halbfinale erreicht hat. Bei der BDO handelt es sich um den weniger prestigeträchtigen, aber älteren der beiden großen Welt-Dartverbände. Mehr Popularität genießt die Professional Darts Corporation (PDC).

Los geht es heute Abend mit dem Two-Person-Wettbewerb. In Zweier-Teams werden bis zur vier Einzel und ein Doppel gespielt. „Das läuft in etwa so wie beim Davis-Cup im Tennis“, erklärt Klos. Gegen 24 Uhr, vielleicht auch erst um 1 Uhr, sollen die Sieger und damit die ersten Internationalen Deutschen Meister 2019 feststehen. „Später darf es nicht werden, die Jungs und Mädels müssen morgens ja wieder früh raus“, verweist Klos auf die Einzelkonkurrenzen am Samstag.

Dort geht es bei den Damen, Herren und Jugendlichen nicht nur um die DM-Titel, sondern auch um die Startplätze für die Winmau World Masters. Dieses Major Turnier der DBO wird jährlich in der Bridlington Spa Royal Hall in England ausgetragen.

Die Starterliste beinhaltet neben Unterbuchner einige klangvolle Namen, die berechtigte Ansprüche auf den Sieg anmelden dürfen. Gemeldet haben auch einige Sportler vom Regionalliga-Spitzenreiter DT Steinfurt. Andrej „KGB“ Batz und René „Harry“ Perrefort seien laut Klos durchaus in der Lage, „ins Preisgeld zu kommen“, sprich, die Runde der letzten 32 zu erreichen. Die Finales sind für den Zeitraum zwischen 19 und 20 Uhr vorgesehen.

Sonntag klingen die Veltins-Open in der Soccerworld, wie das Dartswochenende offiziell heißt, mit einem weiteren Ranglistenturnier des DDV (Deutscher Dartverband) aus. Hier können wichtige Punkte für die Berufung in die deutsche Nationalmannschaft gesammelt werden.

„Es wird richtig viel los sein, Sportler aus der ganzen Republik haben sich angemeldet“, freuen sich Klos und sein Team auf ein mit Darts vollgepacktes Wochenende – Game on!