Top-Verstärkung: Brüggemeyer zum SV Burgsteinfurt

Brüggemeyer ist Innenverteidiger. In der Jugend spielte er nach seinem Wechsel von Borussia Emsdetten für Preußen Münster in der A-Junioren-Bundesliga. Nach einem Seniorenjahr beim SCP schloss er sich dem FC Eintracht Rheine an, ehe zwischen 2012 und 2014 ein zweijähriges Engagement beim SV Rödinghausen folgte, mit dem Brüggemeyer den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. 2014 zog es den Abwehrspieler zurück zum FC Eintracht Rheine. Dort endete im Dezember sein Engagement.